Onları gören erkekler boğulma numarası yapıyor: Kadın cankurtaranlardan "yalancı çoban" hatırlatması
Antalya’nın dünyaca ünlü sahilindeki 34 kulede görev yapan cankurtaranlar, yaz sezonun açılmasıyla birlikte zorlu mesailerine başladı. Toplamda 50’ye yakın personelden oluşan ekipteki 7 kadın cankurtaranın en çok serzenişte bulunduğu olay ise boğulma numarası yapan tatilciler. Cankurtaranlar, yanlarına gittiklerinde sohbete başlayan şakacı erkeklere ‘yalancı çoban’ hatırlatmasında bulundu.
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak Nisan ayında göreve başladı. ALGE tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezinde varyant bölgesinden, Boğaçayı bölgesine kadar olan yaklaşık 7,5 kilometrelik alana görev yapan cankurtaran ekipleri, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor.