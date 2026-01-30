Önlem amaçlı indirilen güneş panelleri çalındı. Bina 75 bin TL zararda

Panellerin ait olduğu binanın sakinlerinden Zeki Usta, panellerin düşme riskine karşı önlem alınarak indirildiğini söyledi. Risk oluşturmaya başlayan panelleri 2 adet vinç yardımıyla indirdiklerini belirten Usta, şöyle devam etti:

“Evimizin kamerasından çekçeklerin üzerine koyarak götüren iki kişiyi tespit ettik. Bunun üzerine polisi aradık, ekipler geldi ve gerekli incelemeleri yaptı. Daha sonra Beylikbağı Karakolu'na giderek ifademizi verdik. Her biri yaklaşık 15 bin lira değerinde olan 5 panel çalındı. Toplamda yaklaşık 75 bin TL zararım var. Bunların bir an önce bulunmasını istiyoruz.”

Polis şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı