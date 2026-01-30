Önlem amaçlı indirilen güneş panelleri çalındı. Bina 75 bin TL zararda
30.01.2026 11:25
İHA
Kocaeli'de fırtına nedeniyle tehlike oluşturduğu için sökülüp binanın önüne bırakılan güneş panelleri 2 kadın tarafından çalındı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.
Gebze'ye bağlı Köşklü Çeşme mahallesinde bir binada, geçmiş günlerde çıkan fırtınada çatıda bulunan güneş panelleri yerinden oynadı. Tehlike oluşturduğu düşünülen güneş panelleri çevreye ve vatandaşlara zarar vermemesi adına vinç yardımıyla söküldü. Sökülen 8 adet güneş paneli, geçici süreliğine binanın önüne bırakıldı. Bina sakinleri güneş panellerinden 5'inin yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, güneş panellerinin 28 Ocak'ta saat 10:00 sıralarında olay yerindeki 2 kadının el arabalarına yükleyerek götürüldüğünü tespit etti.
"HER BİRİ 15 BİN LİRA"
Panellerin ait olduğu binanın sakinlerinden Zeki Usta, panellerin düşme riskine karşı önlem alınarak indirildiğini söyledi. Risk oluşturmaya başlayan panelleri 2 adet vinç yardımıyla indirdiklerini belirten Usta, şöyle devam etti:
“Evimizin kamerasından çekçeklerin üzerine koyarak götüren iki kişiyi tespit ettik. Bunun üzerine polisi aradık, ekipler geldi ve gerekli incelemeleri yaptı. Daha sonra Beylikbağı Karakolu'na giderek ifademizi verdik. Her biri yaklaşık 15 bin lira değerinde olan 5 panel çalındı. Toplamda yaklaşık 75 bin TL zararım var. Bunların bir an önce bulunmasını istiyoruz.”
Polis şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı