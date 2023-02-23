Önü TV ünitesi arkası deprem kabini

İzmir'de yaşayan Mustafa Tozan isimli vatandaş, eşinin deprem korkusu nedeniyle bir deprem kabini üretti. Kabinin 66 ton ağırlığa dayanabildiğini söyleyen Tozan, projenin patentini de aldı.

Önü TV ünitesi arkası deprem kabini - 1

İzmirli emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, eşinin deprem korkusu nedeniyle deprem kabini üretti.

Projenin fikir babasının eşi olduğunu söyleyen Tozan, "İzmir depreminde çok korktu ve ona bir kabin yapmamı istedi." dedi.

Önü TV ünitesi arkası deprem kabini - 2

Kendi evinde alanı verimli kullanmak için kabinin önünü televizyon ünitesi gibi tasarladığını söyleyen Tozan, talep gelince kişiye özel tasarımlar yapmaya başladığını söyledi.

Önü TV ünitesi arkası deprem kabini - 3

Tozan, çelikten yapılan ünitenin 66 tona kadar ağırlığa dayandığını belirtti. Dışı MDF kaplı ünitenin içi çarpmalara karşı önlem amacıyla döşeme kaplanmış. Kabinin içerisinde emniyet kemeri, şarj olabilir akü, led aydınlatma, şarj aleti ve siren bulunuyor.

Önü TV ünitesi arkası deprem kabini - 4

Kabinde yer alan sandığın içerisine de ihtiyaç duyulan malzemeler konulabiliyor.

Önü TV ünitesi arkası deprem kabini - 5

Projeyi mütevazı bir demir atölyesinde ve arkadaşının mobilya dükkanında tasarladığını belirten Tozan, kabini uzmanlara test ettirdiğini ve projenin patentini aldığını kaydetti.

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