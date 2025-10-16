Önümüzdeki 5 güne dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor, poyraz sert esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Karadeniz bölgelerinde 5 gün boyunca kuvvetli sağanağın etkili olacağını açıkladı. İstanbul'da yarın ise hava daha soğuk olacak ve poyraz kuvvetli esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Ekim hava durumu raporunu yayımladı.

MGM, tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmini raporlarında ise Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Hafta sonu, iki gün boyunca İstanbul dahil birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Bölgede poyraz sert eseceğinden sıcaklıklar daha düşük hissedilecek. 

