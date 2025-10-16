Önümüzdeki 5 güne dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor, poyraz sert esecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Karadeniz bölgelerinde 5 gün boyunca kuvvetli sağanağın etkili olacağını açıkladı. İstanbul'da yarın ise hava daha soğuk olacak ve poyraz kuvvetli esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Ekim hava durumu raporunu yayımladı.
MGM, tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.