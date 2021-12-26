Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler

EMNİYETİN GÖZ BEBEKLERİ

Uyuşturucu, patlayıcı madde ya da diğer branşlara yönelik koku tanıtımının, köpeğin avlanma ve oyun oynama içgüdüsü kullanılarak yapıldığını belirten Özkan, "Görev köpeklerimiz, operasyonların gizli kahramanı. Onlardan daha iyi sonuç veren dedektör henüz yok. Görev arkadaşlarımız emniyetimizin göz bebeği" diye konuştu.