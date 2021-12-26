Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler

Haberler - Anadolu Ajansı 26.12.2021 - 12:08
Dedektör köpekler, uzmanlar tarafından sıkı bir eğitimden geçiriliyor.
Şube müdürlüğünde dedektör köpeklerine narkotik madde arama, kadavra arama, asayiş devriye, çay-tütün arama ve canlı insan arama eğitimleri veriliyor.
KEM Eğitim ve Planlama Büro Amirliği Komiseri Kürşat Samet Özkan, görev köpeklerinin üretim, satın alma ve hibe yoluyla temin edildiğini anlattı.
Polis görev köpekleri için sağlıklı, arama-bulma ve oyun oynama güdüsü gelişmiş, uyumlu ve sosyal olanların tercih edildiğini belirten Özkan, köpeklerin huyunun dengeli, karakterinin sağlam olması gerektiğini belirtti.
Özkan, "Merkezimizde, Belçika Malinois, Alman Çoban Köpeği, Labrador, Golden, Cocker ve Border Collie cinsi köpekler bulunmaktadır. Köpek Eğitim Merkezinde, bir köpeğin anne sütünden kesildikten sonra eğitimi başlar. 3, 6, 9 ile 12. aylarda yeterlik testine tabi tutulurlar. Testi geçen köpekler, bir sonraki aşama için amacına uygun olarak eğitilmeye devam eder" dedi.
Uyuşturucu, patlayıcı madde ya da diğer branşlara yönelik koku tanıtımının, köpeğin avlanma ve oyun oynama içgüdüsü kullanılarak yapıldığını belirten Özkan, "Görev köpeklerimiz, operasyonların gizli kahramanı. Onlardan daha iyi sonuç veren dedektör henüz yok. Görev arkadaşlarımız emniyetimizin göz bebeği" diye konuştu.