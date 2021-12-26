Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünün dedektör köpekleri, narkotik, terör ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele operasyonlarına büyük katkı sağlıyor. Suçluların yakalanması ve suç delillerinin bulunmasında aktif rol alan dedektör köpekler, uzmanlar tarafından sıkı eğitimden geçiriliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.12.2021 - 12:08

Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 1

Gölbaşı'ndaki Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğündeki dedektör köpekler, polisin düzenlediği operasyonlarda büyük rol oynuyor.

Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 2

SIKI BİR EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR

Dedektör köpekler, uzmanlar tarafından sıkı bir eğitimden geçiriliyor.

Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 3

Şube müdürlüğünde dedektör köpeklerine narkotik madde arama, kadavra arama, asayiş devriye, çay-tütün arama ve canlı insan arama eğitimleri veriliyor.

Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 4

KEM Eğitim ve Planlama Büro Amirliği Komiseri Kürşat Samet Özkan, görev köpeklerinin üretim, satın alma ve hibe yoluyla temin edildiğini anlattı.

Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 5

görev köpekleri için sağlıklı, arama-bulma ve oyun oynama güdüsü gelişmiş, uyumlu ve sosyal olanların tercih edildiğini belirten Özkan, köpeklerin huyunun dengeli, karakterinin sağlam olması gerektiğini belirtti.

Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 6

Özkan, "Merkezimizde, Belçika Malinois, Alman Çoban Köpeği, Labrador, Golden, Cocker ve Border Collie cinsi köpekler bulunmaktadır. Köpek Eğitim Merkezinde, bir köpeğin anne sütünden kesildikten sonra eğitimi başlar. 3, 6, 9 ile 12. aylarda yeterlik testine tabi tutulurlar. Testi geçen köpekler, bir sonraki aşama için amacına uygun olarak eğitilmeye devam eder" dedi.

Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 7

EMNİYETİN GÖZ BEBEKLERİ

Uyuşturucu, patlayıcı madde ya da diğer branşlara yönelik koku tanıtımının, köpeğin avlanma ve oyun oynama içgüdüsü kullanılarak yapıldığını belirten Özkan, "Görev köpeklerimiz, operasyonların gizli kahramanı. Onlardan daha iyi sonuç veren dedektör henüz yok. Görev arkadaşlarımız emniyetimizin göz bebeği" diye konuştu.

Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 8
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 9
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 10
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 11
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 12
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 13
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 14
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 15
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 16
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 17
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 18
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 19
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 20
Operasyonların "gizli kahramanı" dedektör köpekler - 21

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER