Öpüşmeye "hayasızca hareket" davası! Dilan Polat ve Sıla Doğu için istenen ceza belli oldu
Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında dudak dudağa öpüşmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hzırlanan iddianamede gece kulübünde gerçekleşen eylemin "hayasızca hareketler" suçu oluşturduğu belirtilerek, Polat ve Doğu için 1'er yıl hapis cezası istendi.
İstanbul Beşiktaş'ta 17 Ekim 2024'de bir eğlence mekanında dans ederken dudak dudağa öpüşen ve bu anları sosyal medyada yayınlanan Dilan Polat ve ablası Sinem Sıla Doğu'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.