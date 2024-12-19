Öpüşmeye "hayasızca hareket" davası! Dilan Polat ve Sıla Doğu için istenen ceza belli oldu

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında dudak dudağa öpüşmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hzırlanan iddianamede gece kulübünde gerçekleşen eylemin "hayasızca hareketler" suçu oluşturduğu belirtilerek, Polat ve Doğu için 1'er yıl hapis cezası istendi.

Öpüşmeye "hayasızca hareket" davası! Dilan Polat ve Sıla Doğu için istenen ceza belli oldu - 1

İstanbul Beşiktaş'ta 17 Ekim 2024'de bir eğlence mekanında dans ederken dudak dudağa öpüşen ve bu anları sosyal medyada yayınlanan Dilan Polat ve ablası Sinem Sıla Doğu'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

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Öpüşmeye "hayasızca hareket" davası! Dilan Polat ve Sıla Doğu için istenen ceza belli oldu - 2

"BİR ANDA DÖNÜNCE BÖYLE BİR DURUM OLUŞTU"

Şüpheli Dilan Polat'ın ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü yakın bir arkadaşının doğum gününü kutladıklarını söyleyerek, "Ablam Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez." dediği aktarıldı.

Öpüşmeye "hayasızca hareket" davası! Dilan Polat ve Sıla Doğu için istenen ceza belli oldu - 3

Yaşananlardan dolayı herkesten özür dileyen Polat, "Ablam benim annem gibidir, paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır" diye konuştu.

Öpüşmeye "hayasızca hareket" davası! Dilan Polat ve Sıla Doğu için istenen ceza belli oldu - 4

"MASUM BİR ÖPME"

Şüpheli Doğu ise iddianamede yer alan ifadesinde, refleks olarak 2 saniye boyunca öpüştüklerini, bu durumun kardeş olmalarının ve atlattıkları zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme olduğunu ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utandığını söylediği kaydedildi.

Öpüşmeye "hayasızca hareket" davası! Dilan Polat ve Sıla Doğu için istenen ceza belli oldu - 5

"1'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ"

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun 'hayasızca hareketler' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildiği takdirde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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