Öpüşmeye "hayasızca hareket" davası! Dilan Polat ve Sıla Doğu için istenen ceza belli oldu

"MASUM BİR ÖPME"

Şüpheli Doğu ise iddianamede yer alan ifadesinde, refleks olarak 2 saniye boyunca öpüştüklerini, bu durumun kardeş olmalarının ve atlattıkları zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme olduğunu ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utandığını söylediği kaydedildi.