Ordu Toptancılar Sitesi'nde yangın. Alevler yandaki iş yerine de sıçradı

14.02.2026 10:13

Ordu'da Toptancılar Sitesi'nde yangın çıktı. Bir markete ait depoda başlayan yangın, yanındaki iş yerine de sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Ordu'da Toptancılar Sitesi'ndeki bir depoda yangın çıktı.

 

Altınordu ilçesinde bulunan deponun bir markete ait olduğu bildirildi.

Hızla büyüyen yangın, bitişikteki başka bir iş yerine de sıçradı.

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.