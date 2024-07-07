Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
Ordu'da gün içinde aralıklarla yağan sağanak yağış iki ilçede su baskını, heyelan ve hasara neden oldu. İkizce ilçesinde bazı bölgelerde heyelana yol açan şiddetli yağış hasara neden oldu, bazı yollar kapandı. Çaybaşı ilçesinde 83 yaşındaki bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Muş'ta ise şiddetli yağışlar, Malazgirt'te sele neden oldu. Birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. Sel sularına kapılan 20 yaşındaki Nazar Karataş hayatını kaybetti.
Ordu'da dün geceden itibaren il genelinde yağan aşırı yağışlar Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sele neden oldu.