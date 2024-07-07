Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Köylüler, bu tür doğal afetlerin sıkça yaşandığı bölgede yeterli önlem alınmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Malazgirt Kaymakamlığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için acil yardım ekipleri görevlendirdi.

Nazar Karataş'ın ailesi ve sevenleri, genç kadının zamansız ölümüyle büyük bir üzüntü yaşarken, köydeki diğer vatandaşlar da selin getirdiği zararların bir an önce giderilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını bekliyor.