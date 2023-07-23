Ordu’da denizde kadın cesedi bulundu
Ordu’nun Fatsa ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Cesedin 10 Temmuz’da kayalık alanda hayvanları için yaprak keserken dengesini kaybedip denize düşen Naciye Yılmaz’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kimlik tespitinin otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi.
Fatsa’da denizde kadın cesedi bulundu.
Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye atan jandarma ekipleri, denizde “T” olarak tabir edilen dalga kıranların arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.