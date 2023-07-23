Ordu’da denizde kadın cesedi bulundu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Cesedin 10 Temmuz’da kayalık alanda hayvanları için yaprak keserken dengesini kaybedip denize düşen Naciye Yılmaz’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kimlik tespitinin otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi.

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Fatsa’da denizde kadın cesedi bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye atan jandarma ekipleri, denizde “T” olarak tabir edilen dalga kıranların arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

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Ordu’da denizde kadın cesedi bulundu - 2

Yapılan kontrolde cinsiyetinin kadın olduğu belirlenen kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ordu’da denizde kadın cesedi bulundu - 3

Ekipler, kayalıkların arasına sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarttı.

Ceset, savcı incelemesinin ardından otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu’da denizde kadın cesedi bulundu - 4

Cesedin, ilçede 10 Temmuz’da hayvanları için kayalık alanda yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kimlik tespitinin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

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