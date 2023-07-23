Ordu’da denizde kadın cesedi bulundu

Fatsa’da denizde kadın cesedi bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye atan jandarma ekipleri, denizde “T” olarak tabir edilen dalga kıranların arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.