Ordu'da dere taştı: Evleri su bastı

"ERKEN ÖNLEM ALDIK"

Yağış öncesi alınan önlemlerin işe yaradığını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "Yağış biraz daha devam etse; büyük bir tehlike, felaket olabilirdi. 2016 yılında yine bu bölgede, yaşadığımız sel afeti aklımızda. Onun için tedbirlerimizi daha önceden almıştık. Şu anda burada yağış nedeniyle kapanan menfezler ve yollar var. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu an için mağdur veya sıkıntılı bir yerimiz yok" dedi.