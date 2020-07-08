Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı

Kurban Bayramı öncesi açılan pazarda bazı satıcı ve alıcılar, Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki fındık ağacı dalının uçlarından tutarak pazarlık yapıyor.

Anadolu Ajansı 08.07.2020 - 13:08 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 13:09

Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı - 1
Ordu'da, hayvan pazarındaki kurbanlık satışları, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında el sıkışmadan yapılıyor. Satıcı ve alıcılar, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki fındık ağacı dalının uçlarından tutarak pazarlık ediyor.
Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı - 2

KURBANLIKLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentin farklı bölgelerinde kurulan canlı hayvan pazarlarında kurbanlıklar görücüye çıktı.
Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı - 3

EL SIKIŞMAK YERİNE FINDIK DALI

Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takan hayvan sahipleri ile alıcılar, alışveriş sırasında pazarlığı el sıkışmak yerine fındık dalı kullanarak gerçekleştiriyor.
Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı - 4
Kurbanlık sahiplerinden Kani Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin farklı yaylalarında beslediği hayvanlarına ilgi olduğunu söyledi.
Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı - 5
Fiyatların geçen seneye göre aynı olduğunu belirten Ergün, bu sene corona virüse karşı da önlemlerini aldıklarını ifade etti.
Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı - 6
Ergün, corona virüs salgınından korunmak için pazarda mümkün olduğunca sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyduklarını kaydederek, "Pazarlıklarımızı yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki fındık dalı ile yapıyoruz. Pazardaki diğer besiciler ve vatandaşlar da aynı şekilde benzer yöntemleri kullanarak sosyal mesafeye dikkat ediyor" dedi.
Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı - 7

HER PAZARLIK SONRASI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Ergün, her pazarlık sonrası fındık dalının dezenfekte edildiğini de sözlerine ekledi.
Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı - 8
Pazara gelen vatandaşlar da kurban pazarlıklarının uzaktan, temas olmadan yapılmasının, salgının yayılmasını önlemek adına güzel bir uygulama olduğunu söyledi.
Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı - 9
Öte yandan jandarma ve zabıta ekipleri, kurban pazarlarında devriye gezerek, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.
Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı - 10
Ordu'da fındık dalıyla kurban pazarlığı - 11

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