Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki kedi ve köpeğin dostluğu görenlerin içini ısıtıyor. Pamuk isimli köpekle kedinin yakınlığını gören vatandaşlar duruma şaşırıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.11.2021 - 16:44

Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - 1

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor.

Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - 2

BİRBİRLERİNDEN AYRILMIYORLAR

Perşembe İskelesi yanında bir çay bahçesinin işletmecisi ve çalışanları tarafından bakılan Pamuk isimli köpek ile kedi, birbirlerinden ayrılmıyor.

Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - 3

İlçede düzenlenen 3. Hamsi Festivali'ne gelen vatandaşlar, kedi ile köpeğin bir arada yatmasını ve oynamasını görünce çok şaşırdılar.

Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - 4

Çay bahçesi çalışanı Bulut Genç sokaktayken sahiplendikleri köpeğe 7 yıldır baktıklarını, adını da Pamuk koyduklarını söyledi.

Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - 5

Köpeğin, sokaktaki kedilere adeta annelik yaptığını dile getiren Genç, golden cinsi köpeğin kedilerle kurduğu dostluğu görenlerin cep telefonu ile fotoğraf çektiğini belirtti.

Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - 6

Festivale gelen Gülbahar Karahasan gezerken karşılaştığı bu görüntü karşısında şaşırdığını belirterek, "Kediyle köpeğin dostluğu muhteşem. Bu anı fotoğraflamadan olmazdı. Acayip güzel bir dostluk. Herkese böyle güzel dostluklar diliyorum" dedi.

Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - 7
Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - 8
Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - 9
Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - 10
Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - 11
Ordu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - 12

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