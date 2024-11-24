Ordu’da kuyumcuya silahlı saldırı
Ordu’nun Ünye ilçesindeki bir kuyumcu dükkanı, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Polis, olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.
Ordu’da bir kuyumcuya silahla ateş açıldı.
Ordu’da bir kuyumcuya silahla ateş açıldı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Ünye’deki Niksar Caddesi’nde meydana geldi.
Ahmet Sandıkçı’ya ait kuyumcu dükkanına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı.
Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırı düzenlenen iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemede kuyumcu dükkanına beş el ateş edildiğini tespit etti.
Polis, olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.