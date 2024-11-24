Ordu’da kuyumcuya silahlı saldırı

Ordu’nun Ünye ilçesindeki bir kuyumcu dükkanı, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Polis, olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.

Ordu’da kuyumcuya silahlı saldırı - 1

Ordu’da bir kuyumcuya silahla ateş açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ordu’da kuyumcuya silahlı saldırı - 2

Olay, saat 02.00 sıralarında Ünye’deki Niksar Caddesi’nde meydana geldi.

Ordu’da kuyumcuya silahlı saldırı - 3

Ahmet Sandıkçı’ya ait kuyumcu dükkanına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ordu’da kuyumcuya silahlı saldırı - 4

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırı düzenlenen iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemede kuyumcu dükkanına beş el ateş edildiğini tespit etti.

Ordu’da kuyumcuya silahlı saldırı - 5

Polis, olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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