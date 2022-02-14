Ordu'da otomobil çalıp İstanbul'a gitmişlerdi: İki çocuk bu defa cip çaldı

"BU ÇOCUKLARIN YAPTIĞI İŞ YETTİ"

Daha önce de iş yerlerinde aynı çocukların hırsızlık yaptığını ifade eden Enginyurt, "Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde saklıyordum. Daha önce de aynı çocuklar galerimizden araç çalmışlardı. Acaba çaldıkları anahtarların kopyasını mı çıkarttılar, bilemiyorum. Galerici arkadaşlara tavsiyem, herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş yetti" diye konuştu.