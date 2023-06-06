Ordu'da sağanak, heyelanlara neden oldu

Ordu'nun İkizce ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda heyelanlar meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü.

Ordu'da sağanak, heyelanlara neden oldu - 1

Ordu'nun İkizce ilçesinde dün gece başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ordu'da sağanak, heyelanlara neden oldu - 2

Aralıklarla yağan sağanakta, metrekareye ortalama 100 kilogram yağışın düştüğü ilçede derelerin debisi yükseldi.

Ordu'da sağanak, heyelanlara neden oldu - 3

Yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Birçok noktada küçük çaplı heyelanlar oldu.

Ordu'da sağanak, heyelanlara neden oldu - 4

Heyelanlar nedeniyle ilçeye bağlı Yoğunoluk, Devecik, Şenbolluk, Başönü ve Kaynartaş mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Ordu'da sağanak, heyelanlara neden oldu - 5

Bazı noktalarda fındık bahçeleri de zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile İkizce Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ordu'da sağanak, heyelanlara neden oldu - 6

Kapalı yol, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. İlçede temizlik çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Ordu'da sağanak, heyelanlara neden oldu - 7
Ordu'da sağanak, heyelanlara neden oldu - 8
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