Ordu'da sel bilançosu: İkizce'de metrekareye 186,7 kilogram yağış
Ordu'nun dün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7 kilogram yağış düştü. Çaybaşı'nda 83 yaşındaki Hatice Kocakoç sele kapılarak yaşamını yitirdi. Yağış sonrası bölgede 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve bir kayıp ihbarı yapıldı.
Yoğun yağış sonrası dün kentin birçok noktasında su baskınları yaşanırken İkizce ilçesindeki Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy mahallelerinde heyelanlar oluştu.
İlçenin birçok noktasında hasar meydana gelirken, birçok mahalle yolu da kapandı. Belediye ekipleri, selin hasara yol açtığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.