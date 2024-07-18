Ordu'da sokaklar sular altında kaldı! Aşırı yağışlar hayatı felç etti

Aşırı yağışların ardından saha çalışmalarını yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Sabah saat 8 sıralarında başlayan yağmur. daha da şiddetlenmesiyle belli bölgelerde sel ve su taşkınlarına neden olmuştur. Vatandaşlarımızdan ricamız mazgal ağızlarına poşetlerin konulmaması, mazgalları tıkayacak bir cismin orada bulunmamasına mutlaka özen göstermemiz gerekir. Selle beraber olabilecek bir su taşkınrıyf özellikle poşet türü malzemeler suların gitmesini engelliyor. Sabahtan itibaren karton ve poşetlerin temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan bunlara duyarlı olmalarını istirham ediyorum. Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Sahada ekiplerimiz teyakkuzda ve çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal bölgelerde şimdiye kadar bir şikâyet gelmedi ancak yollarda ufak çapta sorunlar olduğu gelen bilgiler arasındadır” dedi.