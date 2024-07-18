Ordu'da sokaklar sular altında kaldı! Aşırı yağışlar hayatı felç etti
Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası sokak ve caddeler su altında kaldı. İlçenin Çınarlık Mahallesi'nde mezarlığa yıldırım düşmesi sonucu devrilen ağaç bir otomobilde hasar oluştururken, ilçe genelinde 2 saatte metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi.
Ünye'de sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası şehir merkezinde su birikintileri meydana geldi. Tabakhane Köprüsü üzeri, sanayi sitesi, şehir merkezindeki iş yerleri başta olmak üzere birçok noktada taşkınlar yaşanırken, Çınarlık Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki bir ağaca yıldırım düştü.