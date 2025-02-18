Ordu'de sahile vuran 7 varil incelemeye alındı: Birinde kimyasal madde tespit edildi
Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçesinde sahile vuran 7 varil tedirginlik yarattı. Varillerden birinde kimyasal madde olduğu ve imha edileceği öğrenilirken, 2 noktadan alınan 6 varil ise AFAD İl Müdürlüğünün kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekiplerince incelemeye alındı.
Ünye ilçesinin Gölevi Mahallesi'nde bulunan Ünye Belediyesi'ne ait Batıpark Plajı'nda dün akşam saatlerinde birbirine bağlı 3 adet boş varil sahile vurdu.