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Orgeneral Akar, komutanlığını yaptığı Tugay'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı

Orgeneral Akar, 2 yıl komutanlığını da yaptığı "Kut-ül Amare fatihi" olarak bilinen 51. Komando Tugay Komutanlığında denetlemelerde bulundu

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    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Kut-ül Amare fatihi" olarak bilinen 51. Komando Tugay Komutanlığını denetledi.

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    Akar, Elazığ'daki birliklere gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Tunceli'ye geçti.

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    Buradaki ziyaretleri kapsamında Hozat'a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 1998-2000'de komutanlığını yaptığı 51. Komando Tugayında denetlemelerde bulundu. 

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    "Kut-ül Amare fatihi" olarak da bilinen tugaydaki denetleme ve incelemelerde Orgeneral Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.
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