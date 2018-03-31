Orgeneral Akar, komutanlığını yaptığı Tugay'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı
Orgeneral Akar, 2 yıl komutanlığını da yaptığı "Kut-ül Amare fatihi" olarak bilinen 51. Komando Tugay Komutanlığında denetlemelerde bulundu
-
1
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Kut-ül Amare fatihi" olarak bilinen 51. Komando Tugay Komutanlığını denetledi.
-
2
Akar, Elazığ'daki birliklere gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Tunceli'ye geçti.
-
3
Buradaki ziyaretleri kapsamında Hozat'a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 1998-2000'de komutanlığını yaptığı 51. Komando Tugayında denetlemelerde bulundu.
-
4"Kut-ül Amare fatihi" olarak da bilinen tugaydaki denetleme ve incelemelerde Orgeneral Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.