Örgütün işleyişi iddianamede: Engin Polat lider, güzellik merkezleri suçu gizlemek için!
Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, suç örgütünün liderinin Engin Polat olduğu belirtildi, örgütün yapısı ve işleyişiyle ilgili bilgiler verildi. Dilan ve Engin Polat çiftinin 3 suçtan toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 75 sayfalık iddianamede sanık Engin Polat'ın yakın aile üyesi olan akrabalarıyla şirketler kurduğu, bu şirketlerde eşi Dilan Polat ile ortaklığı ve yöneticiliği bulunduğu, şirketlerin daha çok güzellik, kozmetik ve medikal alanlarda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olduğu anlatıldı.