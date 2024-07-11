Örgütün işleyişi iddianamede: Engin Polat lider, güzellik merkezleri suçu gizlemek için!

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel 3 Denetim Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, şirketlerin sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu, bu tutarın 86 milyon 988 bin 913 lirasının katma değer vergisi (KDV) tutarına denk geldiği aktarıldı. Şirketlerin kendi aralarında da sahte faturalar düzenlediği, bunların tutarının 117 milyon 443 bin 863 lira olduğu ve 21 milyon 28 bin 562 liralık kısmının KDV tutarına denk geldiği belirtildi.