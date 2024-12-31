Orhan Kemal'in Fatih'te oturduğu ev: 10 milyon liraya satışa çıkarıldı

"KÜLTÜR BAKANLIĞI DEVREYE GİREBİLİR"

Işık Öğütçü, "Cibali Tütün Fabrikasının mesai borusunun öttüğünü duyan insanlardan birisiyim. Fabrikaya çalışmaya giden işçilerin bizim evin önünden geçtiklerini biliyorum. Babam da çok etkilenmiştir. Abidin Dino'ya da böyle bir mektupta söz etmiştir. 'Benim sıkıntım var. Ekonomik olarak dar boğazdayım. Geçinemiyorum; ama şu benim önümden geçen işçiler, bu kadar soğukta çoluk çocukla birlikte işe gidiyorlar. Onlar çok daha fazla hak ediyorlar konuşulmayı, yazılmayı' diyerek kendi acısını, kendi sıkıntısını bile arka plana atıyor. Bunlara tanıklık etmiş ve o semt gerçek anlamda önemli bir konumda. Hiç Kültür Bakanlığı devreye girmedi. Belki Kültür Bakanlığı'nın devreye girmesi lazım. Belki en büyük makam olarak Cumhurbaşkanlığı da Cumhurbaşkanlığı'nın belki bir kültür dairesi, bir miras dairesi vardır bu tür eski eserlere bakan bir daire vardır. O daire bu evi kamulaştıracak. Söylenen o rakamlar çok yüksek bir rakam. Sadece o evin alınmasıyla bitmeyecek iş. Bir de onun tamiratı var, geleceğe taşınması var. Şu var en yüksek makam Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı veya hatta başka bir bakanlık Ticaret Bakanlığı da olur, bu işe el atabilir. Orasını yani yine bir Orhan Kemal evi olabilir; belki Orhan Kemal'in resimlerinden oluşan çünkü o evde çekilen fotoğraflar var. Fotoğraflar dışarıya konularak güzel bir süsleme yapılabilir. Çocuklara atfedilen edilen bir kütüphane, bir atölye olabilir. Mesela orada müzik öğrenirler, resim öğrenirler, güzel yazı öğrenirler, matematik çalışırlar. Geleceğin belki müzisyenlerini, ressamlarını, bilim insanlarını orada yetiştirme şansına sahip olur. Onlar da diyecek ki 'Orhan Kemal evinden yetiştik' yani bunu düşünmek bile müthiş bir keyif. Ne olacak ben de merakla bekliyorum" diye konuştu.



