Orhan Kemal'in Fatih'te oturduğu ev: 10 milyon liraya satışa çıkarıldı
Türk edebiyatının usta isimlerinden Orhan Kemal'in 1954-1966 yılları arasında Fatih Cibali'de kiracı olarak oturduğu ev satışa çıkarıldı. Cibali'deki 2 katlı eve mülk sahibi tarafından emlakçı aracılığıyla satılık afişleri asıldı. 3 ay önce 10 milyon liradan satışa çıkarılan evde Orhan Kemal'in 35'e yakın eserini yazdığı biliniyor. 2 katlı eve bu zamana kadar İstanbul, Ankara ve Antalya'dan alıcı çıktı. Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü'nün de doğduğu ev olan 2 katlı yapı alıcısını bekliyor. Işık Öğütçü, "Bugün geldiğimiz noktada ben de basından öğrendim. İlanlar var; evi satışa çıkarmışlar. Çok şaşırdım. Orası yine bir Orhan Kemal evi olabilir. Çocuklara atfedilen bir kütüphane, bir atölye olabilir. En yüksek makam Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı veya hatta başka bir bakanlık Ticaret Bakanlığı da olur, bu işe el atabilir" diye konuştu.
Türk edebiyatının önemli yazarlarından Orhan Kemal'in 1954-1966 yılları arasında Fatih Cibali'de kiracı olarak oturduğu ev satışa çıkarıldı. Mülk sahibi tarafından emlakçı aracılığıyla satışa çıkarılan eve 10 milyon lira değer biçildi.