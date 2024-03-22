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Orhaneli Belediyesi hangi partide? Orhaneli Belediye başkanı kimdir? Orhaneli Belediye başkan adayları

Orhaneli Belediyesi hangi partide? Orhaneli Belediye Başkanı kimdir? Orhaneli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Orhaneli Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Orhaneli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Orhaneli yerel seçim sonuçları..

Orhaneli Belediyesi hangi partide? Orhaneli Belediye başkanı kimdir? Orhaneli Belediye başkan adayları - 1

ORHANELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Orhaneli Belediyesini 7.371 alınan oy ve %52.82 oy oranı ile AK Parti adayı Ali Aykurt kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %52.82
  • İyi Parti %42.99
  • Saadet Partisi %2.22
  • DP %0.70
  • Vatan Partisi %0.64
  • DSP %0.36
  • Diğer %0.27

TÜRKİYE HABERLERİ

Orhaneli Belediyesi hangi partide? Orhaneli Belediye başkanı kimdir? Orhaneli Belediye başkan adayları - 2

ORHANELİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Orhaneli Belediyesi Başkanı Ali Aykurt Kimdir?


Ali Aykurt 1978 Yılında Orhaneli’de doğdu. İlkokulu Karaoğlanlar Köyü’nde tamamladı. Orta ve Lise öğrenimin ise Orhaneli İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. Anadolu Üniversitesi İktisat İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Siyaset eğitimi kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Akademisi ve Yerel Yönetimler Siyaset Akademisi sertifika programlarına katıldı. AK Parti’de 3 yıl Gençlik Kolları Yöneticiği, 7 yıl Mahalle Temsilciliği ve 5 yıl İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. DAĞDER’de 5 yıl yöneticilik yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Orhaneli Belediyesi hangi partide? Orhaneli Belediye başkanı kimdir? Orhaneli Belediye başkan adayları - 3

ORHANELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ OSMAN TAYIR
  • VİLDAN KOÇ
  • SEDAT MESTAN
  • MÜMTAZ ASLAN
  • CİHAN ÖZEN
  • HÜSEYİN ACAR
  • MUHAMMED UFUKCAN KAÇMAZ
  • SONGÜL DOĞAN
  • SÜLEYMAN DİNÇ
  • TUNCAY YONT
  • YÜKSEL ESEN
  • CELAL DEMİR
  • EMİRHAN KAYAN
  • ÖMER DİN
  • ASLAN İNCEYÜREK
Orhaneli Belediyesi hangi partide? Orhaneli Belediye başkanı kimdir? Orhaneli Belediye başkan adayları - 4

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