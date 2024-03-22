Orhaneli Belediyesi hangi partide? Orhaneli Belediye başkanı kimdir? Orhaneli Belediye başkan adayları
Orhaneli Belediyesi hangi partide? Orhaneli Belediye Başkanı kimdir? Orhaneli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Orhaneli Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Orhaneli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Orhaneli yerel seçim sonuçları..
ORHANELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Orhaneli Belediyesini 7.371 alınan oy ve %52.82 oy oranı ile AK Parti adayı Ali Aykurt kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %52.82
- İyi Parti %42.99
- Saadet Partisi %2.22
- DP %0.70
- Vatan Partisi %0.64
- DSP %0.36
- Diğer %0.27