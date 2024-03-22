Orhaneli Belediyesi hangi partide? Orhaneli Belediye başkanı kimdir? Orhaneli Belediye başkan adayları

ORHANELİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Orhaneli Belediyesi Başkanı Ali Aykurt Kimdir?

Ali Aykurt 1978 Yılında Orhaneli’de doğdu. İlkokulu Karaoğlanlar Köyü’nde tamamladı. Orta ve Lise öğrenimin ise Orhaneli İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. Anadolu Üniversitesi İktisat İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.Siyaset eğitimi kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Akademisi ve Yerel Yönetimler Siyaset Akademisi sertifika programlarına katıldı. AK Parti’de 3 yıl Gençlik Kolları Yöneticiği, 7 yıl Mahalle Temsilciliği ve 5 yıl İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. DAĞDER’de 5 yıl yöneticilik yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.