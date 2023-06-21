Orhangazi Tüneli’nde faciadan dönüldü

Orhangazi Tüneli’nde aşırı hızlı olduğu öne sürülen bir otomobil, seyir halindeki bir diğer otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri alev aldı. Araçta bulunan 3 kişi son anda diğer vatandaşların yardımıyla araçtan indirildi. Alev topuna dönen otomobile, tünel içindeki yangın söndürme sistemiyle müdahale edilirken, bir kadın hafif şekilde yaralandı.

Orhangazi Tüneli’nde faciadan dönüldü - 1

Bursa istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Cengiz Görmez (54) idaresindeki 34 AH 3659 plakalı otomobile, tünel içinde aynı yönde gitmekte olan ve aşırı hızlı olduğu ileri sürülen Fırat A. (40) idaresindeki 34 GJR 691 plakalı otomobil çarptı.

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Orhangazi Tüneli’nde faciadan dönüldü - 2

Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kaza sonrasında Cengiz Görmez idaresindeki öndeki otomobil alev aldı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin de yardımı ile araçta bulunan 3 kişi araçtan son anda çıkarıldı.

Orhangazi Tüneli’nde faciadan dönüldü - 3

Kaza sonrasında olay yerine ilk gelen otoyol görevlileri tünel içinde bulunan yangın söndürme tüpleri ve yangın söndürme hortumları ile yanan otomobile müdahale etti.

Orhangazi Tüneli’nde faciadan dönüldü - 4

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yanan otomobilde bulunan ve hafif yaralanan N.G. (51) olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Orhangazi Tüneli’nde faciadan dönüldü - 5

Kaza nedeniyle Orhangazi tünelinde trafik bir süre durdu. Daha sonra trafik tek şeritten sağlanırken, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 7 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu.

Orhangazi Tüneli’nde faciadan dönüldü - 6

Kaza yapan araçların çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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