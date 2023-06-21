Orhangazi Tüneli’nde faciadan dönüldü
Orhangazi Tüneli’nde aşırı hızlı olduğu öne sürülen bir otomobil, seyir halindeki bir diğer otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri alev aldı. Araçta bulunan 3 kişi son anda diğer vatandaşların yardımıyla araçtan indirildi. Alev topuna dönen otomobile, tünel içindeki yangın söndürme sistemiyle müdahale edilirken, bir kadın hafif şekilde yaralandı.
Bursa istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Cengiz Görmez (54) idaresindeki 34 AH 3659 plakalı otomobile, tünel içinde aynı yönde gitmekte olan ve aşırı hızlı olduğu ileri sürülen Fırat A. (40) idaresindeki 34 GJR 691 plakalı otomobil çarptı.