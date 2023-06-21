Orhangazi Tüneli’nde faciadan dönüldü

Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kaza sonrasında Cengiz Görmez idaresindeki öndeki otomobil alev aldı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin de yardımı ile araçta bulunan 3 kişi araçtan son anda çıkarıldı.