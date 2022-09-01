Orient Express 3 yıl sonra İstanbul'da

Meksika uyruklu Xavier Ferrer, "Yolculuk harikaydı. Çalışanların hepsi çok sevecendi. Yemekler, servis harikaydı. Trenden bütün ülkeleri görmek de mükemmeldi" diye konuştu.

Bir başka yolcuysa "Yemekler birinci sınıftı. Servis mükemmeldi ve tren güzeldi. Bu treni filmlerde görüp, gerçek hayatta deneyimlemek harikaydı" dedi.