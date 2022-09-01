Orient Express 3 yıl sonra İstanbul'da

Haberler - DHA 01.09.2022 - 09:34
Pandemi nedeniyle 3 yıldır Paris-İstanbul seferini yapamayan Venice Simplon Orient Express treni 26 Ağustos'ta Paris'ten hareket etti.
Viyana, Budapeşte, Bükreş ve Varna'dan geçen Orient Express, 5 gün sonunda Bakırköy Tren İstasyonu'na geldi. 15 vagondan oluşan trende, 5 gün boyunca 32 kişilik tren ekibi ile 85 yolcu seyahat etti.
Orient Express yolcuları İstanbul'da mehteran takımı karşıladı. Mehteran takımının gösterisinden sonra, turistler İstanbul'da kalacakları otellere gitmek üzere Bakırköy Tren İstasyonu'ndan çıktı.
İçerisinde 3 restoran, bar, 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu olan 350 metrelik tren, 2 Eylül'de İstanbul'dan Paris'e yola çıkacak.
Venice Simplon Orient Express Genel Müdürü Pascal Deyrolle "Burada Orient Express ile olmak çok memnun edici. Pandemi dolayısıyla buraya gelemiyorduk. 3 sene sonra burada olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.
Meksika uyruklu Xavier Ferrer, "Yolculuk harikaydı. Çalışanların hepsi çok sevecendi. Yemekler, servis harikaydı. Trenden bütün ülkeleri görmek de mükemmeldi" diye konuştu.
Bir başka yolcuysa "Yemekler birinci sınıftı. Servis mükemmeldi ve tren güzeldi. Bu treni filmlerde görüp, gerçek hayatta deneyimlemek harikaydı" dedi.