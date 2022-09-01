Orient Express 3 yıl sonra İstanbul'da

1883 yılından itibaren hizmet veren ve Agahta Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara konu olan Venice Simplon Orient Express treni İstanbul'a geldi. Ünlü tren pandemi nedeniyle 3 yıldır İstanbul seferini yapamıyordu.

Haberler - DHA 01.09.2022 - 09:34

Orient Express 3 yıl sonra İstanbul'da - 1

Orient Express, Agatha Cristie'den, ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'a kadar çok sayıda kişiye ilham kaynağı oldu. Orient Express, 1883 yılından beri çeşitli zamanlarda 'ten 'a geliyordu.

Orient Express 3 yıl sonra İstanbul'da - 2

Pandemi nedeniyle 3 yıldır Paris-İstanbul seferini yapamayan Venice Simplon Orient Express treni 26 Ağustos'ta Paris'ten hareket etti.

Orient Express 3 yıl sonra İstanbul'da - 3

Viyana, Budapeşte, Bükreş ve Varna'dan geçen Orient Express, 5 gün sonunda Bakırköy Tren İstasyonu'na geldi. 15 vagondan oluşan trende, 5 gün boyunca 32 kişilik tren ekibi ile 85 yolcu seyahat etti.

Orient Express 3 yıl sonra İstanbul'da - 4

Orient Express yolcuları İstanbul'da mehteran takımı karşıladı. Mehteran takımının gösterisinden sonra, turistler İstanbul'da kalacakları otellere gitmek üzere Bakırköy Tren İstasyonu'ndan çıktı. 

Orient Express 3 yıl sonra İstanbul'da - 5

İçerisinde 3 restoran, bar, 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu olan 350 metrelik tren, 2 Eylül'de İstanbul'dan Paris'e yola çıkacak.

Orient Express 3 yıl sonra İstanbul'da - 6

"3 SENE SONRA GELMENİN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Venice Simplon Orient Express Genel Müdürü Pascal Deyrolle "Burada Orient Express ile olmak çok memnun edici. Pandemi dolayısıyla buraya gelemiyorduk. 3 sene sonra burada olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi. 

Orient Express 3 yıl sonra İstanbul'da - 7

Meksika uyruklu Xavier Ferrer, "Yolculuk harikaydı. Çalışanların hepsi çok sevecendi. Yemekler, servis harikaydı. Trenden bütün ülkeleri görmek de mükemmeldi" diye konuştu.

Bir başka yolcuysa "Yemekler birinci sınıftı. Servis mükemmeldi ve tren güzeldi. Bu treni filmlerde görüp, gerçek hayatta deneyimlemek harikaydı" dedi. 

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