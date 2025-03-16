Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı kurası ne zaman? OGM işçi alımı kurasına ilişkin açıklama

OGM İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Orman Bölge Müdürlüğü geçici işçi alımı kurasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yayımlanan ilanda; "Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak." denildi.