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Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı kurası ne zaman? OGM işçi alımı kurasına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 4 bin 500 geçici işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi. OGM işçi alımı kurasına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı kurası ne zaman?

Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı kurası ne zaman? OGM işçi alımı kurasına ilişkin açıklama - 1

Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında 3 bin 105 orman işçisi, 812 arazöz şoförü, 160 dozer operatörü, 233 greyder operatörü, 122 ekskavatör operatörü, 36 iş makinesi operatörü ve 32 traktör operatörü olmak üzere toplam 4 bin 500 geçici işçi istihdam etmek için harekete geçti. Duyurunun ardından Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 10-14 Mart tarihlerinde alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı kurası ne zaman? OGM işçi alımı kurasına ilişkin açıklama - 2

OGM İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Orman Bölge Müdürlüğü geçici işçi alımı kurasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yayımlanan ilanda; "Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak." denildi.

Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı kurası ne zaman? OGM işçi alımı kurasına ilişkin açıklama - 3

KADRO SAYISININ 4 KATI ADAY ÇAĞRILACAK

Orman İşçisi, Arazöz Şoförü, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü ve Traktör Operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak.

Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı kurası ne zaman? OGM işçi alımı kurasına ilişkin açıklama - 4

Noter huzurunda çekilen kura sonuçları Bölge Müdürlüğü web sayfasında ilan edilecek.

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