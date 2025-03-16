Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı kurası ne zaman? OGM işçi alımı kurasına ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 4 bin 500 geçici işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi. OGM işçi alımı kurasına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı kurası ne zaman?
Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında 3 bin 105 orman işçisi, 812 arazöz şoförü, 160 dozer operatörü, 233 greyder operatörü, 122 ekskavatör operatörü, 36 iş makinesi operatörü ve 32 traktör operatörü olmak üzere toplam 4 bin 500 geçici işçi istihdam etmek için harekete geçti. Duyurunun ardından Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 10-14 Mart tarihlerinde alındı.