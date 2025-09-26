Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 262 daimi işçi alacak: OGM başvuru tarihleri ve sürecini paylaştı
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, OGM taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 162 engelli ve 100 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 262 daimi işçi istihdam edecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), engelli ve eski hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) statüsünde işçi alımı için ilan yayımladı. OGM’nin taşra teşkilatında istihdam edilecek toplam 262 daimi işçi için başvuru süreci 29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacak.