Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 262 daimi işçi alacak: OGM başvuru tarihleri ve sürecini paylaştı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, OGM taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 162 engelli ve 100 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 262 daimi işçi istihdam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), engelli ve eski hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) statüsünde işçi alımı için ilan yayımladı. OGM’nin taşra teşkilatında istihdam edilecek toplam 262 daimi işçi için başvuru süreci 29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacak.

Her aday yalnızca bir açık iş ilanına başvurabilecek. Şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında geçersiz sayılacak.

OGM İŞÇİ ALIMI KURA SÜRECİ

Başvuruların ardından adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Her kadro için ilan edilen sayıdan 4 katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

Kura tarihi ve yeri, İŞKUR’un açık iş ilanında belirtilecek ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinden duyurulacak.

Adayların adreslerine ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4.Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,

8.İlgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuna sahip olmak,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

