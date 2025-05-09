Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 sözleşmeli destek personel alımı sonuçları için gözler OGM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. 28 Mart'ta tamamlanan OGM personel alımı başvurularının ardından temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri, şoför, operatör gibi kadrolara alım yapılacak. Peki, 2025 OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 yılında OGM bünyesine alımı yapılacak 3 bin 477 personel alımı için sonuç ekranı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak olan atamalar öncesinde başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Peki, OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı başvuru 28 Mart'ta tamamlandı.

OGM tarafından açıklanacak olan 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla ayrıca adaylara bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV UYGULANMAYACAK

Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alım yapılacak adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atamaları yapılacak.

Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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