Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV UYGULANMAYACAK

Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alım yapılacak adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.



KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atamaları yapılacak.



Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek.



Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.