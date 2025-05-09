Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı sonuçları 2025: OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 sözleşmeli destek personel alımı sonuçları için gözler OGM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. 28 Mart'ta tamamlanan OGM personel alımı başvurularının ardından temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri, şoför, operatör gibi kadrolara alım yapılacak. Peki, 2025 OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılında OGM bünyesine alımı yapılacak 3 bin 477 personel alımı için sonuç ekranı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak olan atamalar öncesinde başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Peki, OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?