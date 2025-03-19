Orman Haftası ne zaman? (Orman Haftası mesajları ve sözleri)
Orman haftası ve ağaç bayramı olarak da adlandırılır. Amacı çocuklara ormanların önemini öğretmektir. Hafta boyunca fidan dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları anlatılır. Peki, Orman Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanır?
Her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası, doğayı koruma bilincini yaygınlaştırmak ve ormanların çevremiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla düzenlenen önemli bir farkındalık haftasıdır.
Bu hafta boyunca okullarda, belediyelerde ve çeşitli kurumlarda ormanların korunması ve ağaç dikiminin önemiyle ilgili etkinlikler düzenlenir. Öğrencilere doğa sevgisi aşılanırken, kamuoyuna da ormanların ekosistem için kritik rolü anlatılır.