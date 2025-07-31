Orman kundakçılarına İHA darbesi: Böyle yakalandılar

Adana'da orman yangını çıkartmaktan tutuklanan üç kişinin görüntüleri Bayraktar TB2 tarafından kaydedildi.

Orman kundakçılarına İHA darbesi: Böyle yakalandılar - 1

Adana’nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin üç kişi tutuklandı.

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Orman kundakçılarına İHA darbesi: Böyle yakalandılar - 2

Şahısları yangını çıkardığı anlara ilişkin görüntüler, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedildi.

Orman kundakçılarına İHA darbesi: Böyle yakalandılar - 3

İKİ DAKİKADA TESPİT EDİLDİ

25 Temmuz saat 21.00 sıralarında gerçekleşen olaya ait görüntülerde, İHA tarafından iki dakikada tespit edilen yangının sönmesi için ekiplerin hareket ettiği yer alıyor.

Orman kundakçılarına İHA darbesi: Böyle yakalandılar - 4

TAKİBE ALINDILAR

Şüpheli olarak belirlenen bir araç da İHA tarafından takibe alınıyor.

Ardından Orman Bölge Müdürlüğü’nün haber vermesi üzerine araç jandarma tarafından yakalandı.

Orman kundakçılarına İHA darbesi: Böyle yakalandılar - 5

Araçtaki üç şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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