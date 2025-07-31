Orman kundakçılarına İHA darbesi: Böyle yakalandılar
Adana'da orman yangını çıkartmaktan tutuklanan üç kişinin görüntüleri Bayraktar TB2 tarafından kaydedildi.
Adana’nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin üç kişi tutuklandı.
Adana’nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin üç kişi tutuklandı.
Şahısları yangını çıkardığı anlara ilişkin görüntüler, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedildi.
25 Temmuz saat 21.00 sıralarında gerçekleşen olaya ait görüntülerde, İHA tarafından iki dakikada tespit edilen yangının sönmesi için ekiplerin hareket ettiği yer alıyor.
Şüpheli olarak belirlenen bir araç da İHA tarafından takibe alınıyor.
Ardından Orman Bölge Müdürlüğü’nün haber vermesi üzerine araç jandarma tarafından yakalandı.
Araçtaki üç şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.