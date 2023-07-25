Orman yangını riski artıyor: Çarşamba ve Perşembe günlerine dikkat

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizde sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgârın etkisini arttıracağı öngörülmektedir. Bu nedenle; Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemeli. Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmamalı. Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmamalı.” denildi.