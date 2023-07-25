Orman yangını riski artıyor: Çarşamba ve Perşembe günlerine dikkat

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Ege ve Akdeniz’den orman yangını haberleri art arda gelirken, Muğla Valiliği, Çarşamba ve Perşembe günlerine dikkat çekti. Valilik’ten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının üst seviyede seyretmesi nedeniyle vatandaşların orman yangınları konusunda dikkatli olması istendi.

Orman yangını riski artıyor: Çarşamba ve Perşembe günlerine dikkat - 1

Sıcak hava dalgası Türkiye’nin büyük bölümünde etkili oluyor.

Sıcaklıkların 26 Temmuz Çarşamba ve 27 Temmuz Perşembe günleri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Bu beklenti orman yangını ihtimalini de artırıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangını riski artıyor: Çarşamba ve Perşembe günlerine dikkat - 2

Muğla Valiliği, yüksek sıcaklık beklentisi nedeniyle bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Orman yangını riski artıyor: Çarşamba ve Perşembe günlerine dikkat - 3

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizde sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgârın etkisini arttıracağı öngörülmektedir. Bu nedenle; Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemeli. Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmamalı. Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmamalı.” denildi.

Orman yangını riski artıyor: Çarşamba ve Perşembe günlerine dikkat - 4
DAHA FAZLA GÖSTER