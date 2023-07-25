Orman yangını riski artıyor: Çarşamba ve Perşembe günlerine dikkat
Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Ege ve Akdeniz’den orman yangını haberleri art arda gelirken, Muğla Valiliği, Çarşamba ve Perşembe günlerine dikkat çekti. Valilik’ten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının üst seviyede seyretmesi nedeniyle vatandaşların orman yangınları konusunda dikkatli olması istendi.
Sıcak hava dalgası Türkiye’nin büyük bölümünde etkili oluyor.
Sıcaklıkların 26 Temmuz Çarşamba ve 27 Temmuz Perşembe günleri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.
Bu beklenti orman yangını ihtimalini de artırıyor.