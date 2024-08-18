İzmir’de orman yangının bilançosu: 43 binada ağır hasar var

Orman yangınlarının en çok etkilediği yerlerden Manisa’da da hasar tespit çalışmaları yürütüldüğü bilgisini veren Bakan Kurum, Manisa’nın Gördes ilçesinde çıkan yangında 36 bina ve 52 bağımsız bölümün acil yıkılacak bina olarak tespitinin yapıldığını söyledi.