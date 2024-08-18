İzmir’de orman yangının bilançosu: 43 binada ağır hasar var
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, yangınlardan en çok etkilenen kentlerin başında yer alıyor. Kentin pek çok noktasında çıkan yangınlar, yerleşim yerlerini de etkiledi. Geniş bir alan küle dönerken, kentte hasar tespit çalışmaları da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’de 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Birçok kentte ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 noktada yangınların sürdüğü bilgisini verdi.
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