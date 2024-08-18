İzmir’de orman yangının bilançosu: 43 binada ağır hasar var

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, yangınlardan en çok etkilenen kentlerin başında yer alıyor. Kentin pek çok noktasında çıkan yangınlar, yerleşim yerlerini de etkiledi. Geniş bir alan küle dönerken, kentte hasar tespit çalışmaları da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’de 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.

İzmir’de orman yangının bilançosu: 43 binada ağır hasar var - 1

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Birçok kentte ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 noktada yangınların sürdüğü bilgisini verdi.

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İzmir’de orman yangının bilançosu: 43 binada ağır hasar var - 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum, yangınların söndürüldüğü noktalarda hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.
İzmir’de orman yangının bilançosu: 43 binada ağır hasar var - 3

Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir’de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.

İzmir’de orman yangının bilançosu: 43 binada ağır hasar var - 4

Orman yangınlarının en çok etkilediği yerlerden Manisa’da da hasar tespit çalışmaları yürütüldüğü bilgisini veren Bakan Kurum, Manisa’nın Gördes ilçesinde çıkan yangında 36 bina ve 52 bağımsız bölümün acil yıkılacak bina olarak tespitinin yapıldığını söyledi.

İzmir’de orman yangının bilançosu: 43 binada ağır hasar var - 5

Bakan Kurum, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Antalya ve Muğla yangınlarında milletimize sözümüzü tuttuk. Bu yangınlarda da inşallah hızlıca yaralarımız saracağız.” dedi.

İzmir’de orman yangının bilançosu: 43 binada ağır hasar var - 6

İZMİR’DEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, ilçeye bağlı Yamanlar mevkiinde 4 gün önce saat 21.00 sıralarında meydana gelmişti.

İzmir’de orman yangının bilançosu: 43 binada ağır hasar var - 7

Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangında hasar gören alanlar ise drone ile görüntülendi.

Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.

Yangın sebebiyle birçok ev ve iş yerinde büyük hasarlar oluşmuştu.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla birlikte ekipler, bölgedeki vatandaşları güvenli alanlara tahliye etmişti.

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