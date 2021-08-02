Orman yangınında gönüllülerin asılsız ihbar mesaisi

'ASILSIZ İHBARLAR ZORLUYOR'



Yangınla mücadele eden ekipleri zorlayan konuların başında ise asılsız ihbarlar geliyor. Evlerine ya da tarım arazilerine alevlerin yaklaştığını gören bazı kişiler, AFAD ve AKUT başta olmak üzere bu kuruluşları ve buralarda görev alan gönüllüleri arayarak 'Yetişin evimiz yanıyor', 'Çocuklarımız alevler arasında kaldı' ihbarlarında bulunuyor.

FARKLI MANZARA İLE KARŞILAŞIYORLAR

Alanın dağlık arazi olması nedeniyle kısa süreli mesafeleri dahi saatler süren yolculuk sonunda alan ekipler, ihbar yerine gittiklerinde ise çok farklı manzarayla karşılıyor.