Orman yangınında gönüllülerin asılsız ihbar mesaisi

02.08.2021 - 11:08
'ASILSIZ İHBARLAR ZORLUYOR'
Yangınla mücadele eden ekipleri zorlayan konuların başında ise asılsız ihbarlar geliyor. Evlerine ya da tarım arazilerine alevlerin yaklaştığını gören bazı kişiler, AFAD ve AKUT başta olmak üzere bu kuruluşları ve buralarda görev alan gönüllüleri arayarak 'Yetişin evimiz yanıyor', 'Çocuklarımız alevler arasında kaldı' ihbarlarında bulunuyor.
FARKLI MANZARA İLE KARŞILAŞIYORLAR
Alanın dağlık arazi olması nedeniyle kısa süreli mesafeleri dahi saatler süren yolculuk sonunda alan ekipler, ihbar yerine gittiklerinde ise çok farklı manzarayla karşılıyor.
Osman Akkuş, ğenelde hayvanlarının kurtarılması için asılsız ihbarda bulunanların işlerini yavaşlattığını söyledi. Akkuş,“Yangının ilk gününden bu yana herkes işini bırakıp buraya geldi. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Antalya'dan bir off-road ekibi olarak geldik. 60 kişilik ekipten bahsediyoruz. Bizi en çok üzen bir durum var. İnsanlara yardım için geliyoruz. Zaman bizim için çok önemli. İnsanlar 'Yaralı var' diyor ancak gittiğimizde tutuşan samanları söndürmemizi istiyorlar" deya konuştu.
İŞİNİ BIRAKIP YARDIMA KOŞTU
Gönüllü Erhan Bahar ise çocuklarını ve eşini geride bırakıp yangın alanına koştuğunu, 5 gündür işe de gitmediğini söyledi. Bahar “Yangının ilk gününden beri ben burada, eşim çocuklarım ise merkezde. Eşim işe gidince çocuklara annem babam bakıyor. Burada yangınla mücadele etmek daha önemli" diye konuştu.