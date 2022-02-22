Orman yangınının Marmaris'e faturası: Erozyon riski ve kirlilik tehdidi

"11 BİN NUMUNE ALINDI, 388 SAYFA RAPOR HAZIRLANDI"

Yaklaşık 6 ay önce yazışma ve görüş alışverişiyle başlattıkları projeye 'Köprüden Önce Son Çıkış' adını verdiklerini ifade eden Kutengin, "2011'den bu yana körfezde defalarca inceleme ve araştırmalar yaptırdık, 11 bin numune laboratuvarlarda incelendi. 388 sayfalık rapor hazırlanarak Marmaris, Muğla ve bakanlıklara gönderildi. Bu dört etaptan oluşacak inceleme sonucunda hazırlayacağım raporları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göndereceğiz" dedi.