Orman yangınları için kiralanan helikopter Eskişehir’e konuşlandırıldı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopterlerinden biri bölgede olası bir yangın durumunda anında müdahale edilebilmesi için Eskişehir'e konuşlandırıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopterleri, Eskişehir’de konuşlandırıldı. Yangına müdahale için bulundurulan helikopter ilk gününde Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarında kullanıldı. Sabah saatlerinde, Eskişehir fidanlığında oluşturulan iniş noktasına gelen helikopterde Rus ve Türk olmak üzere 2 pilot ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli bir orman mühendisi bulunuyor.