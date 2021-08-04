Orman yangınları için kiralanan helikopter Eskişehir’e konuşlandırıldı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopterlerinden biri bölgede olası bir yangın durumunda anında müdahale edilebilmesi için Eskişehir'e konuşlandırıldı.

DHA 04.08.2021 - 17:38

Orman yangınları için kiralanan helikopter Eskişehir’e konuşlandırıldı - 1
Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopterleri, Eskişehir’de konuşlandırıldı.
Orman yangınları için kiralanan helikopter Eskişehir’e konuşlandırıldı - 2

Yangına müdahale için bulundurulan helikopter ilk gününde Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarında kullanıldı.

Orman yangınları için kiralanan helikopter Eskişehir’e konuşlandırıldı - 3
Sabah saatlerinde, Eskişehir fidanlığında oluşturulan iniş noktasına gelen helikopterde Rus ve Türk olmak üzere 2 pilot ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli bir orman mühendisi bulunuyor.
Orman yangınları için kiralanan helikopter Eskişehir’e konuşlandırıldı - 4
Orman yangınları için kiralanan helikopter Eskişehir’e konuşlandırıldı - 5
Orman yangınları için kiralanan helikopter Eskişehir’e konuşlandırıldı - 6
Orman yangınları için kiralanan helikopter Eskişehir’e konuşlandırıldı - 7

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