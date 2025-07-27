ORMAN YANGINLARI SON DAKİKA: Bursa, Uşak, Karabük, Antalya, Kahramanmaraş, Bingöl yangınları kontrol altına alındı mı, son durum ne?

BURSA ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Bursa’nın üç ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerini tehdit eden yanlarınlar sebebiyle tahliyeler başladı. Bu bölgedeki yangın sabah 02.30 sıralarında bazı bölgelerde etkisini yitirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada Orhaneli bölgesinde yangının ciddi bir şekilde daraltıldığını vurgularken Karahadır ve İğdir köylerinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.



Çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Uraloğlu, “ Henüz yangının sıçraması, söz konusu değil. Sabah gün açmasıyla hava araçları, uçma kabiliyeti yakaladığı andan itibaren tekrar havadan da etkin bir şekilde müdahale etmeye devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.