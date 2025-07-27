ORMAN YANGINLARI SON DAKİKA: Bursa, Uşak, Karabük, Antalya, Kahramanmaraş, Bingöl yangınları kontrol altına alındı mı, son durum ne?
Son dakika yangın haberleri, dört ilde devam eden orman yangınları, bazı yerleşim yerlerini tehdit ederken tahliyeler başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yangınla ilgili gelişmeleri dakika dakika aktarıyor. Özellikle Bursa’da başlayan orman yangını geniş bir bölgeye yayılırken üç ilçede devam ediyor. Kuvvetli rüzgarında etkisiyle orman yangınları geniş bir bölgelere sıçrarken ekipler, havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Özellikle turizm bölgelerini tehdit eden ve Antalya’da Gazipaşa ve Serik’teki yangın kontrol altına alındı. Bursa’daki yangının etkisi ise azalarak devam ediyor. Peki Orman yangınlarında son durum ne? İşte, son dakika Bursa, Uşak, Karabük, Antalya ve Kahramanmaraş yangınlarında son durum…
Bursa’da Orhaneli ve Gürsu-Kestel ilçeleri arasında ormanlık alanda başlayan yangının ardından ekipler seferber oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edilirken vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Kestel ile Gürsu arasında alevlerin şiddetini attırmasıyla Ankara yönü trafiğe kapatılmıştı. Gece saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Bursa’da devam eden yangın şehir merkezinde de zaman zaman görünüyor. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada 1163 personel ve 496 araçla yangına müdahalenin sürdüğü aktarıldı. Sabah saatlerinde günün aydınlatmasıyla yangının bilançosu da ortaya çıktı. Peki Bursa, Uşak, Karabük, Antalya ve Kahramanmaraş yangınlarında son durum ne? İşte, orman yangını gelişmeleri…