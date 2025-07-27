ORMAN YANGINLARI SON DAKİKA: Bursa, Uşak, Karabük, Antalya, Kahramanmaraş, Bingöl yangınları kontrol altına alındı mı, son durum ne?

Son dakika yangın haberleri, dört ilde devam eden orman yangınları, bazı yerleşim yerlerini tehdit ederken tahliyeler başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yangınla ilgili gelişmeleri dakika dakika aktarıyor. Özellikle Bursa’da başlayan orman yangını geniş bir bölgeye yayılırken üç ilçede devam ediyor. Kuvvetli rüzgarında etkisiyle orman yangınları geniş bir bölgelere sıçrarken ekipler, havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Özellikle turizm bölgelerini tehdit eden ve Antalya’da Gazipaşa ve Serik’teki yangın kontrol altına alındı. Bursa’daki yangının etkisi ise azalarak devam ediyor. Peki Orman yangınlarında son durum ne? İşte, son dakika Bursa, Uşak, Karabük, Antalya ve Kahramanmaraş yangınlarında son durum…

ORMAN YANGINLARI SON DAKİKA: Bursa, Uşak, Karabük, Antalya, Kahramanmaraş, Bingöl yangınları kontrol altına alındı mı, son durum ne? - 1

Bursa’da Orhaneli ve Gürsu-Kestel ilçeleri arasında ormanlık alanda başlayan yangının ardından ekipler seferber oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edilirken vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Kestel ile Gürsu arasında alevlerin şiddetini attırmasıyla Ankara yönü trafiğe kapatılmıştı. Gece saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Bursa’da devam eden yangın şehir merkezinde de zaman zaman görünüyor. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada 1163 personel ve 496 araçla yangına müdahalenin sürdüğü aktarıldı. Sabah saatlerinde günün aydınlatmasıyla yangının bilançosu da ortaya çıktı. Peki Bursa, Uşak, Karabük, Antalya ve Kahramanmaraş yangınlarında son durum ne? İşte, orman yangını gelişmeleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

ORMAN YANGINLARI SON DAKİKA: Bursa, Uşak, Karabük, Antalya, Kahramanmaraş, Bingöl yangınları kontrol altına alındı mı, son durum ne? - 2

BURSA ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Bursa’nın üç ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerini tehdit eden yanlarınlar sebebiyle tahliyeler başladı. Bu bölgedeki yangın sabah 02.30 sıralarında bazı bölgelerde etkisini yitirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada Orhaneli bölgesinde yangının ciddi bir şekilde daraltıldığını vurgularken Karahadır ve İğdir köylerinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Uraloğlu, “ Henüz yangının sıçraması, söz konusu değil. Sabah gün açmasıyla hava araçları, uçma kabiliyeti yakaladığı andan itibaren tekrar havadan da etkin bir şekilde müdahale etmeye devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.

ORMAN YANGINLARI SON DAKİKA: Bursa, Uşak, Karabük, Antalya, Kahramanmaraş, Bingöl yangınları kontrol altına alındı mı, son durum ne? - 3

ANTALYA’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangını kontrol altına alındı. Dün akşam saatlerinde orman yangını şiddetini azaltırken bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Böylelikle kentte meydana gelen 4 orman yangınının tamamı kontrol altına alınmış oldu.

ORMAN YANGINLARI SON DAKİKA: Bursa, Uşak, Karabük, Antalya, Kahramanmaraş, Bingöl yangınları kontrol altına alındı mı, son durum ne? - 4

KAHRAMANMARAŞ YANGINI SON DAKİKA

Kahramanmaraş’ın Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda başlayan yangın sebebiyle bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arasöz, yangın söndürme ekipleri, iş makinaları sevk edildi. Dumanlar sebebiyle  nedeniyle 23 ev tedbir amaçlı boşaltılmış, 4 kişi de dumandan etkilendi.Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi. Alevlerin etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

ORMAN YANGINLARI SON DAKİKA: Bursa, Uşak, Karabük, Antalya, Kahramanmaraş, Bingöl yangınları kontrol altına alındı mı, son durum ne? - 5

KARABÜK ORMAN YANGINI SON DURUM NE?

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale 4. günde devam ediyor. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada Karabük-Ankara Karayolu, trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatılmıştı. Yeni yapılan açıklamada “İlimizde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla trafik güvenliği açısından kapatılan Karabük-Ankara Karayolu kontrollü olarak trafiğe açılmıştır”denildi.

ORMAN YANGINLARI SON DAKİKA: Bursa, Uşak, Karabük, Antalya, Kahramanmaraş, Bingöl yangınları kontrol altına alındı mı, son durum ne? - 6

UŞAK’TA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangının ulaştığı köylerdeki hanelerde yaşayan vatandaşların güvenli bölgelere tahliye edildiği vurgulanırken ekiplerin yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Yangın bölgesine çok sayıda arazöz, iş makinesi, helikopter ve personel sevk edildi.

ORMAN YANGINLARI SON DAKİKA: Bursa, Uşak, Karabük, Antalya, Kahramanmaraş, Bingöl yangınları kontrol altına alındı mı, son durum ne? - 7

BİNGÖL’DE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tarlabaşı köyüne bağlı Yağmurlu mezrasındaki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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