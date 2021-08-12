Orman yangınları uzaydan görüntülendi: 85 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribat, uydu aracılığıyla uzaydan görüntülendi. Manavgat'ta 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde yaklaşık 6 bin 500 hektarın zarar gördüğü belirlendi. Yanan alanlar ise yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğünde...

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Anadolu Ajansı 12.08.2021 - 11:49

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), bölgelerdeki orman yangınlarının ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, orman yangınlarının doğaya verdiği zarar, "Spot 6&7", "Worldview 2&3" ve "Sentinel-2" ve ''Landsat 8'' uyduları aracılığıyla görüntülendi.

Uzaydan görüntülerle orman yangınlarının doğadaki tahribatının son durumu tespit edildi.

YANGINLAR EN ÇOK MANAVGAT VE MUĞLA'DA ETKİLİ OLDU Uydu görüntülerinde, yangınların en çok Manavgat ve Muğla'da etkili olduğu belirlendi.

MANAVGAT'TA 30 BİN, BODRUM'DA 12 BİN 600 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ Yangınlar, Manavgat bölgesinde 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde 6 bin 500 hektar alana zarar verdi.

YÜZEY SICAKLIKLARI 100 DERECEYE KADAR YÜKSELDİ Termal bantlardan yapılan çalışmalarda orman yangınlarında yüzey sıcaklıklarının 90 ile 100 dereceye kadar yükseldiği tespit edildi.

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde, yangınların 28 Temmuz'da başladığı, 9 Ağustos'a kadar yoğun şekilde sürdüğü ve bazı bölgelerde hala yangınların devam ettiği belirlendi.

85 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ALAN YANDI İTÜ UHUZAM, çalışma yaptığı yerlerde, yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın yandığını tespit etti.

İşte orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribatın uzaydan görüntüleri...