Orman yangınlarına karşı kameralı önlem

Manisa Spil Dağı ormanlarının yanı sıra İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 2 bin hektarlık orman, yangınlara karşı kamerayla gözetlenmeye başlandı. Orman İşletme Müdürlüğü çatısına yerleştirilen ve 360 derece dönebilen, gece görüşlü kamera ile orman, 24 saat izleniyor.

DHA 03.08.2021 - 15:57

Orman yangınlarına karşı kameralı önlem - 1

Türkiye'de ve dünyada artan orman yangınları, teknolojik imkanların ormanlarda da kullanımını artırdı.

Özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı hazır bekleyen Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangınlara karşı mücadele için teknolojiden yararlanıyor. 

Orman yangınlarına karşı kameralı önlem - 2
Manisa Spil Dağı ormanları ve İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 2 bin hektarlık ormanlık alan, seyyar yangın gözetleme kamerasıyla izlenmeye başlandı.
Orman yangınlarına karşı kameralı önlem - 3
Orman İşletme Müdürlüğü çatısına konumlandırılan ve 360 derece dönebilen, gece görüşlü kamera ile orman, 24 saat izleniyor.
Orman yangınlarına karşı kameralı önlem - 4
Ormandaki insan ve araç girişlerine kadar en ince ayrıntıların izlenebildiği kamera sayesinde en ufak dumanda dahi ekiplerin bölgeye sevk edilmesi sağlanarak, orman yangınlarıyla mücadele yürütülüyor.
Orman yangınlarına karşı kameralı önlem - 5

Kamerayla orman yangınlarına karşı etkili sonuç aldıklarını dile getiren Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, "Manisa'da 6 işletme şefliğimize bağlı 30 kulemiz var. Ormanlarımızı sürekli gözetliyoruz. Ayrıca kamerayla hassas bölgemiz olan Spil Dağı'nı, İzmir'in Kemalpaşa ilçe sınırlarına kadar olan 2 bin hektarlık alanı izlemekteyiz. Kamerayla en ince ayrıntısına kadar inceleyebiliyoruz" dedi.

Orman yangınlarına karşı kameralı önlem - 6

Manisa'da da ormanlık alana giriş ve çıkışların yasak olduğunu belirten Özdemir, "Halkımız buraya girdiğinde hem idari para cezası hem de hapis cezasıyla karşılaşabilirler. Orman yandıktan sonra cezanın önemi yok, önceden uyarak tedbirlerimizi almamız lazım. Özellikle vatandaşlarımızın rüzgarlı günlerde kesinlikle kibritle dahi dışarı çıkmamalarını istiyoruz" diye konuştu. 

Orman yangınlarına karşı kameralı önlem - 7
Orman yangınlarına karşı kameralı önlem - 8
Orman yangınlarına karşı kameralı önlem - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER