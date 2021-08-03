Orman yangınlarına karşı kameralı önlem

DHA 03.08.2021 - 15:57
Türkiye'de ve dünyada artan orman yangınları, teknolojik imkanların ormanlarda da kullanımını artırdı.
Özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı hazır bekleyen Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangınlara karşı mücadele için teknolojiden yararlanıyor.
Kamerayla orman yangınlarına karşı etkili sonuç aldıklarını dile getiren Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, "Manisa'da 6 işletme şefliğimize bağlı 30 kulemiz var. Ormanlarımızı sürekli gözetliyoruz. Ayrıca kamerayla hassas bölgemiz olan Spil Dağı'nı, İzmir'in Kemalpaşa ilçe sınırlarına kadar olan 2 bin hektarlık alanı izlemekteyiz. Kamerayla en ince ayrıntısına kadar inceleyebiliyoruz" dedi.
Manisa'da da ormanlık alana giriş ve çıkışların yasak olduğunu belirten Özdemir, "Halkımız buraya girdiğinde hem idari para cezası hem de hapis cezasıyla karşılaşabilirler. Orman yandıktan sonra cezanın önemi yok, önceden uyarak tedbirlerimizi almamız lazım. Özellikle vatandaşlarımızın rüzgarlı günlerde kesinlikle kibritle dahi dışarı çıkmamalarını istiyoruz" diye konuştu.