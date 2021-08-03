Orman yangınlarına karşı kameralı önlem

Kamerayla orman yangınlarına karşı etkili sonuç aldıklarını dile getiren Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, "Manisa'da 6 işletme şefliğimize bağlı 30 kulemiz var. Ormanlarımızı sürekli gözetliyoruz. Ayrıca kamerayla hassas bölgemiz olan Spil Dağı'nı, İzmir'in Kemalpaşa ilçe sınırlarına kadar olan 2 bin hektarlık alanı izlemekteyiz. Kamerayla en ince ayrıntısına kadar inceleyebiliyoruz" dedi.