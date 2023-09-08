Orman yangınlarına karşı yeni önlem (İlk kez Heybeliada’da deneniyor)

İstanbul’da orman yangını tehlikesinin en yüksek olduğu noktalardan Adalar’da ek tedbirler alındı. Güneş enerjisiyle çalışan “Kozalak” isimli cihaz, ağaçların gövdelerine yerleştirilip, yangın riski değerini ölçüyor. Yangın çıkmadan önce uyarı veren sistem, şu an Heybeliada’da kullanılıyor. İstanbul Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, cihaz sayesinde yangın çıkmadan önce önlem aldıklarını söyledi.

Orman yangınlarına karşı yeni önlem (İlk kez Heybeliada’da deneniyor) - 1

İstanbul’da orman yangını riskinin en yüksek olduğu noktalardan Adalar’da yangınları önlemek için yeni bir cihaz kullanılmaya başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarına karşı yeni önlem (İlk kez Heybeliada’da deneniyor) - 2

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, güneş enerjisiyle çalışan “Kozalak” isimli cihazı, ağaçların gövdelerine yerleştirmeye başladı.

Orman yangınlarına karşı yeni önlem (İlk kez Heybeliada’da deneniyor) - 3

Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yerli erken tespit sistemi ‘Kozalak’ Heybeliada’da uygulanmaya başladı.

Orman yangınlarına karşı yeni önlem (İlk kez Heybeliada’da deneniyor) - 4

Cihaz, hava sıcaklığı 30 derecenin üstüne, ne mise yüzde 40’ın altına düştüğünde uyarı veriyor.

Orman yangınlarına karşı yeni önlem (İlk kez Heybeliada’da deneniyor) - 5

İstanbul Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, “Bu verilere cihaza tanımladığınız zaman, kritik noktalar aşıldığında anında mesajla sizi uyarıyor. Diyor ki şu noktada bir sıkıntı var. Bize mesaj geldiği zaman da biz ekiplerimizle veya gönüllülerimizle bu alanı kontrol ettiriyoruz. Herhangi bir şey varsa da burada yangın çıkmadan müdahale ederek önlem almış oluyoruz.” diye konuştu.

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