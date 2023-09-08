Orman yangınlarına karşı yeni önlem (İlk kez Heybeliada’da deneniyor)

İstanbul Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, “Bu verilere cihaza tanımladığınız zaman, kritik noktalar aşıldığında anında mesajla sizi uyarıyor. Diyor ki şu noktada bir sıkıntı var. Bize mesaj geldiği zaman da biz ekiplerimizle veya gönüllülerimizle bu alanı kontrol ettiriyoruz. Herhangi bir şey varsa da burada yangın çıkmadan müdahale ederek önlem almış oluyoruz.” diye konuştu.