Orman yangınlarına karşı yeni önlem (İlk kez Heybeliada’da deneniyor)
İstanbul’da orman yangını tehlikesinin en yüksek olduğu noktalardan Adalar’da ek tedbirler alındı. Güneş enerjisiyle çalışan “Kozalak” isimli cihaz, ağaçların gövdelerine yerleştirilip, yangın riski değerini ölçüyor. Yangın çıkmadan önce uyarı veren sistem, şu an Heybeliada’da kullanılıyor. İstanbul Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, cihaz sayesinde yangın çıkmadan önce önlem aldıklarını söyledi.
İstanbul’da orman yangını riskinin en yüksek olduğu noktalardan Adalar’da yangınları önlemek için yeni bir cihaz kullanılmaya başlandı.