Orman yangınlarında büyük risk: "Yüzde 90'ı insan kaynaklı"

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 51 ilk müdahale ekibi, 28 arazöz ve 374 yangın işçisinin görev yaptığını, ayrıca 10 bin yangın gönüllüsünün gerektiğinde yangınlara müdahale için hazır olduğunu kaydeden Derince, "İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde konuşlu bir helikopter var ancak Türkiye'deki yangın organizasyonu dinamik bir süreç, statik değil. Yangının durumuna göre çevre illerden talep halinde hava araçlarımız geliyor. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir'den yangının durumuna, seyrine göre hava araçlarımız geliyor." diye konuştu.