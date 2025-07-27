Orman yangınlarında büyük risk: "Yüzde 90'ı insan kaynaklı"
İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan eliyle çıktığını belirterek, sigara izmariti, ateşle bahçe temizliği, anız yakılması, kaynak makineleriyle yapılan işlemler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Kontrol Merkezi'nde konuşan Zafer Derince, kentte sorumlu oldukları alanlarda 2024 yılında 78, bu senenin temmuz ayına kadar da 38 yangın çıktığını belirterek, riskli günlerin devam ettiğini söyledi.