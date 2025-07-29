Orman yangınlarında ilk müdahale süresi 11 dakikaya indi

BİNLERCE KİŞİ YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR

2002'de 637 olan arazöz ve su ikmal aracı sayısı 1786'ya çıkarıldı, 831 iş makinesi de arazide göreve hazır bekliyor. Hava araçlarının daha hızlı su alabilmesi için de 4 bin 796 yangın göleti ve havuz inşa edildi.

Yangınlarla mücadele için insan kaynağı da artırıldı. Bu kapsamda 25 bini aşkın personelin yanı sıra 132 bin gönüllü, orman yangınlarıyla etkin mücadele için çalışmalara destek veriyor.