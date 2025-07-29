Orman yangınlarında ilk müdahale süresi 11 dakikaya indi
Sıcak havaların etkisiyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İnsansız hava araçları, gözetleme kuleleri ve yapay zeka tabanlı sistemlerle yangının tespit süresi 2 dakikaya düşerken, kara ve hava filosunun güçlendirilmesiyle ilk müdahale süresi ise 11 dakikaya indi.
Orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor.
2025 itibarıyla 27 yangın söndürme uçağı, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 6 bine yakın kara aracı ve 25 bini aşkın personel sahada aktif görev yapıyor.