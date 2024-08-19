Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü"

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Manisa, Uşak, Aydın ve Muğla'nın Ula ile Yatağan ilçelerindeki orman yangınlar kontrol altına alındı. Orman yangınlarındaki son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Menderes'teki yangının da kısmen kontrol altında olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildiğini ve 304'ünün söndürüldüğünü bildirdi.

Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 1

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildiğini ve 304'ünün söndürüldüğünü bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ormanın kahramanları son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale etti. Meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale eden ekipler 304 yangını söndürdü." ifadelerine yer verildi.

Orman yangınlarıyla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı.

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Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 2

Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 3

MUĞLA ULA VE YATAĞAN'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı, Aydın Bozdoğan'daki yangının kontrol altına alındığını, İzmir Menderes'teki yangının da kısmen kontrol altında olduğunu açıkladı. Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların ise kontrol altına alındığını belirtti.

Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 4

AFAD BAŞKANI MEMİŞ: 3 İLDE 142 YAPI ETKİLENDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarında ilk tespitlere göre İzmir, Manisa ve Aydın'da toplam 142 yapının etkilendiğini söyledi. İzmir Karşıyaka Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Memiş, 15 Ağustos'tan itibaren yoğun olarak İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Karabük ve Bolu'da etkili olan büyük ölçekli orman yangınlarının yaşandığını ifade etti.

Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 5

Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Memiş, en büyük tesellinin yangınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmamış olduğunu dile getirdi.

Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 6

Yangından etkilenen illerde valilerin başkanlığında yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edilmiştir.

Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 7

Yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar ve zarar tespit çalışmaları an itibariyle devam etmektedir. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir.

Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 8

Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 32'si ise az hasarlıdır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle İzmir'de konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 9

Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük illerimizde meydana gelen yangınlarda an itibariyle yapısal hasar ve zarar tespiti bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen süreçte yine değişik bir şekilde bilgi olursa sizlerle paylaşacağız."

AFAD Başkanı Memiş, yangınlardan etkilenen vatandaşların mağduriyetini gidermeye gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 10

İZMİR VALİSİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta başlayan yangının, kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve kısa devre kaynaklı olduğunu bildirdi.

Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 11

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'ndaki ilk yangının 13 Ağustos Salı akşamı çıktığını anımsatan Vali Elban, hafta içerisinde de Ödemiş, Tire, Bayındır ve Urla'da başlayan yangınların kontrol altına alındığını söyledi. Menderes'te devam eden yangının enerjisinin iyice düştüğünü vurgulayan Elban, her an "söndürüldü" haberi gelebileceğini kaydetti.

Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 12

Kontrol altına alınan yangınların bulunduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlandığını hatırlatan Vali Elban, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmalarda 45 binanın hasar gördüğünü tespit ettik. Özellikle Bayındır'da zeytinlik alanda oluşan hasarlar var, o çalışmalar da devam ediyor. Kentte meydana yangınlar büyük ölçüde insan kaynaklı nedenlerle çıktı. Yaptığımız çalışmalarda 7 kişi gözaltında. Menderes Tahtalı bölgesi ile Urla'da çıkan yangınlar ise elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandı."

Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü" - 13

Elban, yangınlarla ilgili gözaltına alınanlara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Mahkemeye sevk edilip tutuklananlar var, henüz savcılıkta olup mahkeme aşamasını bekleyenler var. Bayındır ilçesinde bahçesinde tadilat yaparken yangın çıkıyor, Ödemiş'te otluk alanda sigara içmekten kaynaklı, yangın çıkıyor. Tire'de yine kendi bahçelerinde piknik ve tadilat yaptıkları için çıkıyor. Dolayısıyla bunların tamamı ihmalden özensizlikten ve dikkatsizlikten maalesef."

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