Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü"

Elban, yangınlarla ilgili gözaltına alınanlara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Mahkemeye sevk edilip tutuklananlar var, henüz savcılıkta olup mahkeme aşamasını bekleyenler var. Bayındır ilçesinde bahçesinde tadilat yaparken yangın çıkıyor, Ödemiş'te otluk alanda sigara içmekten kaynaklı, yangın çıkıyor. Tire'de yine kendi bahçelerinde piknik ve tadilat yaptıkları için çıkıyor. Dolayısıyla bunların tamamı ihmalden özensizlikten ve dikkatsizlikten maalesef."