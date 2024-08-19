Orman yangınlarında son durum: "4 günde 306 yangına müdahale edildi, 304 yangın söndürüldü"
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Manisa, Uşak, Aydın ve Muğla'nın Ula ile Yatağan ilçelerindeki orman yangınlar kontrol altına alındı. Orman yangınlarındaki son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Menderes'teki yangının da kısmen kontrol altında olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildiğini ve 304'ünün söndürüldüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildiğini ve 304'ünün söndürüldüğünü bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ormanın kahramanları son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale etti. Meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale eden ekipler 304 yangını söndürdü." ifadelerine yer verildi.Orman yangınlarıyla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı.