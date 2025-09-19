Orman yangınlarında son durum: Antalya Aksu'da otel boşaltıldı, Alanya'da alevler villaları tehdit ediyor

Antalya'nın Alanya ve Aksu, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Alanya'daki yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Vali Hulusi Şahin bölgede 57'ye yakın konut ve villanın boşaltıldığını açıkladı. İlçeden gelen son görüntülerde, bazı araçların yandığı görüldü.

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Dün geceden bu yana Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele var.

Antalya'daki yangın Alanya ilçesinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle bazı mahalleler tahliye edlidi.

Yangın öğleden sonra villaları tehdit etmeye başladı. Yangının dumanı nedeniyle ilçenin üzerinde bir tabaka oluştu.

Aksu ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki 2 otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Muğla'daki yangınlar ise Köyceğiz ve Milas ilçelerin çıktı. Köyceğiz'deki yangın geniş bir alanda etkili oluyor. İki ilçede okullar tatil edildi. Bazı mahalleler boşaltıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/Milas yangınlarının enerjisinin düştüğünü söyledi.

İşte devam eden yangınlarla ilgili son gelişmeler...

ANTALYA AKSU'DA YANGIN

Antalya'nın Aksu ilçesinde Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevler kısa sürede Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Alevlerin deniz istikametine doğru ilerlediği, tarım alanlarına yakın bölgede yoğun çalışmalar yapılıyor.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale ediliyor. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

OTEL BOŞALTILDI

Yangının çilek seralarının bulunduğu bölgeye yaklaşması nedeniyle ekipler önceliği tarım alanlarının korunmasına verdi. Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına uzak olduğunu, deniz istikametine doğru ilerlediğini belirtti.

Yangın bölgesindeki bir otel ise tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesindeki yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

Aksu'daki yangının kritik bir noktada çıktığını kaydeden Şahin, "Aksu ve Serik sınırında. Yangının hemen karşısında golf otelleri var. Turizm için önemli bir lokasyonda. Ekipler hızla müdahale ettiler. Dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için çok duman yaptı. Ekiplerimiz yangının etrafını çevirdi, kontrol altına alındı. Otel, dumandan rahatsızlık olmasın diye tahliye edildi. Otelimizde konaklama söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

ALANYA'DAKİ YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün geceden bu yana alevlerle mücadele ediliyor.

Yangın dün saat 23.00 sıralarında Alanya ile Gazipaşa ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başladı.

Bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi.

Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı.

ALEVLER EVLERE SIÇRADI

Aliefendi Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, bazı evlere sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti.

Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı.

İş makineleri devreye girdi.

Bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı. 

TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yangının yaklaştığı mahallelerde elektrikler tedbir amacıyla kesildi.

Tahliye çalışması başlatıldı. Vatandaşların ve hayvanların güvenli bölgelere ulaşması sağlandı.

Öğle saatlerine doğru alevler üç mahalleye daha sıçradı.

ALANYA'DA ALEVLER YAYILIYOR

İspatlı Mahallesi'ne sıçrayan yangın, yakındaki İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de ulaştı.

Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran yangına; havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgede evleri bulunan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi.

VİLLALAR TEHLİKE ALTINDA

Alevlerin yaklaştığı Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Yangın büyüyor, yerleşim alanlarını risk altına aldı." dedi.

Mahallede 50'ye yakın villanın tahliye edildiğini söyleyen muhtar, "Bir an önce sönmesini umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

BAZI ARAÇLAR YANDI

Bölgeden gelen son fotoğraflarda bazı araçların da yandığı görülüyor.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ANTALYA VALİSİ ŞAHİN: YANGININ ENERJİSİ DÜŞTÜ

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ile birlikte basın açıklamasında bulundu.

Vali Şahin  açıklamasında, “Çok sayıda araçla beraber şu anda da müdahale devam ediyor. 639 personelimiz yangınla mücadele ediyor. 2 uçak, 10 helikopter, 201 de kara aracımız şu anda devam ediyor. Sadece Antalya'dan değil, bölge şehirlerinden de destek aldık. Şu an itibarıyla rüzgar biraz hafifledi ve onun da yardımıyla beraber Alanya yangınının enerjisi düşmüş diyebiliriz. Eğer yeni bir hamle olmaz ise birkaç saat içerisinde iyi haberleri sizlere vereceğim" dedi.

"200 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Yangınların nedenleriyle ilgili tek tek inceleme yapılacağını ifade eden Şahin, “Şu anda benim gördüğüm 200 hektar civarında alan zarar gördü. Bu sene 300 hektarın üzerinde bir Gazipaşa yangınımız vardı. O civara yaklaşmış bir yangından bahsediyoruz" diye konuştu.

57 KONUT TAHLİYE EDİLDİ, 1 ARAZÖZ DEVRİLDİ

Yangınlarda 57 konutun tahliye edildiğini kaydeden Şahin, “Kırcami'deki yangında bir ev tamamen, iki ev kısmen zarar gördü. İki de iş yeri zarar gördü. Burada Alanya'daki yangında da 2 inşa halinde müstakil ev, 1 bahçe evi ve 1 araç zarar gördü. Diğer yangınlarda da zirai hasarlar var. Bunların hepsini yangınlar bittikten sonra çıkaracağız. Büyükşehir Belediyesi'nin bir aracı, arazöz kırıma uğradı ama yaralımız yok" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZZAT TAKİP EDİYOR'

Mevlüt Çavuşoğlu ise “Çünkü poyraz çok güçlü. Müdahaleler hemen yapılmaya başladı. Tabii gece havadan müdahale edilemediği için yangın biraz yayıldı. Ama sabah erken saatlerden itibaren 9 helikopter, 2 uçak müdahale ediyor. Şu anda Adana tarafından gelen helikopter olmak üzere hava desteği de bu tarafa doğru yaklaşıyor. Ama sabahtan bu yana farklı yerlerde, özellikle yerleşim yerlerine, yakın bölgelerde biz de şahit olduk. Sürekli yangın bir yerden patlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor. Sayın Orman Bakanımızla da telefonla görüştük" dedi.

MUĞLA'NIN İKİ İLÇESİNDE YANGIN

Muğla'nın iki ilçesinde de alevlerle mücadele var.

Köyceğiz ve Milas ilçelerinde çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi ile Köyceğiz'in Akköprü Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanlarda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla'daki her iki yangında da sabah saatlerinde rüzgarın çok şiddetli esmesi ve zaman zaman yön değiştirmesinin hem hava ekipleri hem de kara ekiplerinin çalışmasını zorlaştırdığını söyledi.

Hava araçlarının bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Karacabey, "Sahada bulunan 56 arazöze ilave olarak diğer bölge müdürlüklerinden yönlendirdiğimiz 32 arazözümüz de an itibarıyla yolda." dedi.

Rüzgarın zaman zaman yön değiştirdiğini bu durumun da ekipleri tehdit ettiğini anlatan Karacabey, "Bu işimizi zorlaştıran bir durum fakat önümüzdeki saatler itibarıyla rüzgarın biraz daha hafifleyeceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ, İKİ İLÇEDE OKULLAR TATİL

Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Köyceğiz'deki yangının en büyük ve şiddetli olduğunu anlatan Akbıyık, bugün iki ilçedeki beş okulun tatil edildiğini açıkladı.

"Köyceğiz’deki Pınar, Sazak ve Akköprü mahallelerimizde 169 haneyi güvenli alana aldık, yaklaşık 572 vatandaşımızı tahliye ettik." diyen Vali Akbıyık, 10 küçükbaş hayvanın yangında öldüğünü söyledi.

Yangınlara müdahale için çevre il ve ilçelerden de çeşitli destekler sağlandığını anlatan Akbıyık, özel sektör sivil toplum kuruluşları ve belediyelere destekleri için teşekkür etti.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Muğla'daki yangında korku dolu anlar da yaşandı.

Yangın esnasında Köyceğiz'deki Pınar Mahallesi'nde yola sıçrayan alevler yolda bulunan ve içinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen araca sıçradı.

Araç bir anda devasa alevler arasında kalırken, itfaiye ekipleri araca müdahale etti.

Rüzgarın da ters esmesi sonrası araç tamamen yanmaktan kurtuldu.

AYDIN ÇİNE'DE ORMAN YANGINI

Bir diğer yangın ise Aydın'da çıktı.

Çine ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

Yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

