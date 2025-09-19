Orman yangınlarında son durum: Antalya Aksu'da otel boşaltıldı, Alanya'da alevler villaları tehdit ediyor
Antalya'nın Alanya ve Aksu, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Alanya'daki yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Vali Hulusi Şahin bölgede 57'ye yakın konut ve villanın boşaltıldığını açıkladı. İlçeden gelen son görüntülerde, bazı araçların yandığı görüldü.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Dün geceden bu yana Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele var.
Antalya'daki yangın Alanya ilçesinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle bazı mahalleler tahliye edlidi.
Yangın öğleden sonra villaları tehdit etmeye başladı. Yangının dumanı nedeniyle ilçenin üzerinde bir tabaka oluştu.
Aksu ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki 2 otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Muğla'daki yangınlar ise Köyceğiz ve Milas ilçelerin çıktı. Köyceğiz'deki yangın geniş bir alanda etkili oluyor. İki ilçede okullar tatil edildi. Bazı mahalleler boşaltıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/Milas yangınlarının enerjisinin düştüğünü söyledi.
İşte devam eden yangınlarla ilgili son gelişmeler...