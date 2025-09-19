Orman yangınlarında son durum: Antalya Aksu'da otel boşaltıldı, Alanya'da alevler villaları tehdit ediyor

"200 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Yangınların nedenleriyle ilgili tek tek inceleme yapılacağını ifade eden Şahin, “Şu anda benim gördüğüm 200 hektar civarında alan zarar gördü. Bu sene 300 hektarın üzerinde bir Gazipaşa yangınımız vardı. O civara yaklaşmış bir yangından bahsediyoruz" diye konuştu.

57 KONUT TAHLİYE EDİLDİ, 1 ARAZÖZ DEVRİLDİ

Yangınlarda 57 konutun tahliye edildiğini kaydeden Şahin, “Kırcami'deki yangında bir ev tamamen, iki ev kısmen zarar gördü. İki de iş yeri zarar gördü. Burada Alanya'daki yangında da 2 inşa halinde müstakil ev, 1 bahçe evi ve 1 araç zarar gördü. Diğer yangınlarda da zirai hasarlar var. Bunların hepsini yangınlar bittikten sonra çıkaracağız. Büyükşehir Belediyesi'nin bir aracı, arazöz kırıma uğradı ama yaralımız yok" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZZAT TAKİP EDİYOR'

Mevlüt Çavuşoğlu ise “Çünkü poyraz çok güçlü. Müdahaleler hemen yapılmaya başladı. Tabii gece havadan müdahale edilemediği için yangın biraz yayıldı. Ama sabah erken saatlerden itibaren 9 helikopter, 2 uçak müdahale ediyor. Şu anda Adana tarafından gelen helikopter olmak üzere hava desteği de bu tarafa doğru yaklaşıyor. Ama sabahtan bu yana farklı yerlerde, özellikle yerleşim yerlerine, yakın bölgelerde biz de şahit olduk. Sürekli yangın bir yerden patlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor. Sayın Orman Bakanımızla da telefonla görüştük" dedi.