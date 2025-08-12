Orman yangınlarında son durum: Çanakkale yangını tamamen kontrol altında
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çanakkale'ye kabusu yaşatan Dardanos yangını tamamen kontrol altına alındı. Son yangın haberi ise Antalya'dan geldi. Kepez'deki yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Antalya, Çanakkale, Edirne, Manisa, Hatay, Bolu ve İzmir'de orman yangınları çıktı.
Bu yangınlardan, Çanakkale/Ezine, Edirne/Enez, Hatay/Yayladağı ve Manisa/Şehzadeler yangınları tamamen kontrol altına alındı.
Bolu/Mudurnu, Kahramanmaraş/Göksun, Çanakkale/Ayvacık ve İzmir/Dikili yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de büyük hasara yol açan Dardanos yangınının da tamamen kontrol altına alındığını söyledi.
Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
Bakan Yumaklı, Manisa'nın Soma ilçesindeki yangında da alevlerin enerjisinin düştüğünü kaydetti.
İşte devam eden orman yangınlarında son durum...