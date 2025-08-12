Orman yangınlarında son durum: Çanakkale yangını tamamen kontrol altında

MANİSA - SOMA

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınını ekipler, kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Yangın kriz merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Özkan, yangının tehlikeli bir noktada ve rüzgarın şiddetli olduğu bir zamanda çıktığını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Özkan, "Bu yangında, nem oranı düşük, sıcaklık fazla ve yerleşim birimlerine de yakın olunca tüm tehlike unsurları bir araya geldi. İnşallah personellerimizin azmiyle ve tüm ekipmanlarımızın doğru kullanımıyla yangını bir an önce sonlandırmak istiyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerin de uydu üzerinden yangın bölgesini takip ettikleri bilgisini paylaşan Özkan, itfaiye ekipleriyle de işbirliği içerisinde çalıştıklarını ve yangına karşı tedbir aldıklarını söyledi.