Orman yangınlarında son durum: İzmir'de iki yangın başladı
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çanakkale'ye kabusu yaşatan Dardanos yangını tamamen kontrol altına alındı. Son yangın haberi ise İzmir'den geldi. İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Antalya, Çanakkale, Edirne, Manisa, Hatay, Bolu ve İzmir'de orman yangınları çıktı.
Bu yangınlardan, Çanakkale/Ezine, Edirne/Enez, Hatay/Yayladağı ve Manisa/Şehzadeler yangınları tamamen kontrol altına alındı.
Son yangın haberi ise İzmir'in iki ilçesinden geldi.
İşte devam eden orman yangınlarında son durum...