Orman yangınlarında son durum: İzmir'de iki yangın başladı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çanakkale'ye kabusu yaşatan Dardanos yangını tamamen kontrol altına alındı. Son yangın haberi ise İzmir'den geldi. İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Antalya, Çanakkale, Edirne, Manisa, Hatay, Bolu ve İzmir'de orman yangınları çıktı.

Bu yangınlardan, Çanakkale/Ezine, Edirne/Enez, Hatay/Yayladağı ve Manisa/Şehzadeler yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Son yangın haberi ise İzmir'in iki ilçesinden geldi. 

İşte devam eden orman yangınlarında son durum...

İZMİR'DE ORMAN YANGINLARI

Bu kez İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı. Buca ve Aliağa'daki yangınlara müdahale ediliyor.

Buca'daki yangın, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda başladı. Yanmaya başlayan bir minibüsten yükselen alevler, ormanlık alana sıçadı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 2 helikopter de destek veriyor.

Yangının yoğun dumanının İzmir Adnan Menderes Havalimanı trafiğini olumsuz etkilediği ve gelen uçakların Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği belirtiliyor. 

Aliağa'da ise otluk ve makilik yangını var. Alevler, Çoraklar mahallesine yaklaştı. Yangının Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ne sıçramasını önlemek için bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA: ÇANAKKALE YANGINI KONTROL ALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. 

Çanakkale'deki yangınlarda 16 hava ve 489 kara aracıyla mücadele edildiğini belirten Yerlikaya, "13 noktadan, bin 983 vatandaşımızı kara yolundan, 237 vatandaşımız deniz yoluyla güvenli bölgelere tahliye edildi."  dedi. 

139 kişinin yangından etkilendiğini söylene Yerlikaya, hastanelerde 4 vatandaşın tedavi gördüğünü belirtti. 

SON YANGIN HABERİ ANTALYA'DAN GELDİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yakınında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 

ÇANAKKALE YANGINI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesindeki yangın dün saat 13.30'da bir tarım arazisinde başladı.

Alevler ormanlık alana sıçradı.

Daha sonra da rüzgarın etkisiyle, yerleşim yerlerine doğru ilerledi.

ALEVLER YAZLIKLARI SARDI

Çok sayıda evin yandığı Güzelyalı Mahallesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi.

Halileli Mahallesi ve Erenköy'deki evler de tedbiren boşaltıldı.

Ekipler, yangın bölgesinde mahsur kalan çok sayıda hayvanı da kurtardı.

TEKNELERLE KURTARILDILAR

Yangın nedeniyle Dardanos mevkisinde mahsur kalanlar oldu.

Vatandaşlar; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait deniz araçlarıyla güvenli bölgelere götürüldü.

Bölgede ulaşımın aksamaması için de yoğun güvenlik önlemi alındı.

BOĞAZ VE HAVALİMANI KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik bir süre tek taraflı olarak kapatıldı.

Çanakkale-Ezine karayolunun da bir bölümünde ulaşım durduruldu.

Yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Çanakkale Havalimanı pisti de, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele araçları hariç olmak üzere geçici olarak kapatıldı.

Havalimanı ve boğaz bir süre sonra ulaşıma açıldı.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yeni günle beraber bölgede havadan müdahale yeniden başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sabah saatlerinde son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

Alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediğini ifade eden Toraman, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına karadan müdahale kesintisiz şekilde gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla yedi uçak, altı helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandı." dedi.

TARİHİ TABYANIN ÖNÜNDE ALEVLERLE MÜCADELE

Bölgede etkili olan alevler sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle Çamtepe mevkisine doğru ilerlemeye başladı.

Bu bölgede Turgut Reis Tabyası'nın bulunması ekipleri alarma geçirdi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler tarihi tabyaya ulaşmadan durduruldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dardanos yangınının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

MANİSA - SOMA

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınını ekipler, kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Yangın kriz merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Özkan, yangının tehlikeli bir noktada ve rüzgarın şiddetli olduğu bir zamanda çıktığını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Özkan, "Bu yangında, nem oranı düşük, sıcaklık fazla ve yerleşim birimlerine de yakın olunca tüm tehlike unsurları bir araya geldi. İnşallah personellerimizin azmiyle ve tüm ekipmanlarımızın doğru kullanımıyla yangını bir an önce sonlandırmak istiyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerin de uydu üzerinden yangın bölgesini takip ettikleri bilgisini paylaşan Özkan, itfaiye ekipleriyle de işbirliği içerisinde çalıştıklarını ve yangına karşı tedbir aldıklarını söyledi.

KOZANLI MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini belirten Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bölgede bilgilendirme çalışmalarını yapıyorlar. Rüzgarın yönüne, risk durumuna göre diğer mahallelerle ilgili duyarlılık oluşturma noktasında arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Turgutalp hem Kozanlı hem de Darkale mahallelerimizde, arkadaşlarımız vatandaşları uyarıyor. İl kriz merkezimizde ne ihtiyaç varsa, tüm ekipmanlar buraya sevk ediliyor. Etkili bir iletişimle risk unsurlarını tespit ederek, yangının bir önce söndürülmesi için çalışıyoruz."

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özkan, yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili titiz çalışmanın yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

EDİRNE - ENEZ KONTROL ALTINDA

Edirne'de de alevlerle mücadele vardı.

Yangın dün akşam; Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü yakınlarında başladı.

Ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle yerlerim yerlerine yaklaştı.

Gülçavuş Mahallesinde bazı evler zarar gördü.
Bölgede önlemler artırıldı.

Gülçavuş Mahallesi ve sahil kesimindeki yazlıklar, tedbiren tahliye edildi.

Büyükevren Köyünde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı.

Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ  - GÖKSUN KONTROL ALTINDA

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde orman yangını çıktı.

Kavşut Mahallesi’ndeki yangın henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 8 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 6 hizmet aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 126 personel sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Göksun Belediyesi de iş makineleriyle destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığını kaydetti.

BOLU - MUDURNU KONTROL ALTINDA

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Göncek Köyü'nde  saat 12.26 sıralarında tarlada başlayan yangın ormana sıçradı. Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalara; Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD personeli, 14 itfaiye personeli, 16 jandarma personeli katıldı. Bölge halkı da ekiplere destek verdi.

Yangına havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yapılan incelemede yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY - YAYLADAĞI KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Arslanyazı Mahallesi'nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca karadan müdahalesi devam etti.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE - AYVACIK KONTROL ALTINDA

Çanakkale'de bir diğer yangın ise Ayvacık'ta çıktı.

Çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR - DİKİLİ KONTROL ALTINDA

İzmir'in Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi'ndeki Bimeyko Sitesi'nde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığı site tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alevlerin sıçradığı üç bina zarar gördü.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

