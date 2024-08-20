Orman yangınlarında son durum | İzmir’de rüzgar endişesi: Bölgede önlem alındı
Türkiye alevlerle mücadele ediyor. İzmir’in Menderes ilçesinde devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Sarp arazide tütme şeklinde etkili olan yangın yayılma eğilimi göstermezken, bölgede rüzgarın etkisini artırma ihtimaline karşı tedbirler alındı. Bolu’nun Göynük ilçesinde ise ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Alevlerle mücadele sürüyor.
İzmir’in Menderes ilçesinde devam eden orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Yangın yayılım eğilimi göstermiyor ancak bölgede rüzgarın yeniden şiddetlenme riski ekipleri önlem almaya yöneltti.
Bolu’da ise ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.