Orman yangınlarında son durum | İzmir’de rüzgar endişesi: Bölgede önlem alındı

Türkiye alevlerle mücadele ediyor. İzmir’in Menderes ilçesinde devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Sarp arazide tütme şeklinde etkili olan yangın yayılma eğilimi göstermezken, bölgede rüzgarın etkisini artırma ihtimaline karşı tedbirler alındı. Bolu’nun Göynük ilçesinde ise ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Orman yangınlarında son durum | İzmir’de rüzgar endişesi: Bölgede önlem alındı - 1

Alevlerle mücadele sürüyor.

İzmir’in Menderes ilçesinde devam eden orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Yangın yayılım eğilimi göstermiyor ancak bölgede rüzgarın yeniden şiddetlenme riski ekipleri önlem almaya yöneltti.

Bolu’da ise ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarında son durum | İzmir’de rüzgar endişesi: Bölgede önlem alındı - 2

İZMİR MENDERES'TEKİ YANGINDA SON DURUM

İzmir’in Menderes ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Orman yangınlarında son durum | İzmir’de rüzgar endişesi: Bölgede önlem alındı - 3

Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos’ta kopan elektrik telinin oluşturduğu kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına gün doğumuyla birlikte yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.

Orman yangınlarında son durum | İzmir’de rüzgar endişesi: Bölgede önlem alındı - 4

RÜZGARA KARŞI TEDBİR ALINDI

Yangının sarp arazide tütme şeklinde etkili olduğu, alevlenme ve yayılmanın görülmediği, rüzgarın etkisini artırması ihtimaline karşı karadan ve havadan tedbir alındığı ifade edildi.

Orman yangınlarında son durum | İzmir’de rüzgar endişesi: Bölgede önlem alındı - 5

BOLU’DA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bolu’nun Göynük ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında ise soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos’ta öğle saatlerinde başlayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 72 saatlik çalışmayla önceki gün kontrol altına alınan yangın bölgesinde 150 personel ve 30 arazöz ile soğutma çalışması yürütülüyor.

Soğutma çalışmalarına çevre belediyeler ile il özel idarelerine ait su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla da destek veriliyor.

Orman yangınlarında son durum | İzmir’de rüzgar endişesi: Bölgede önlem alındı - 6

Bolu’nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos’ta öğle saatlerinde anız yakılması kaynaklı çıktığı belirtilen yangına ilişkin A.K. ve E.K. taksirle orman yangınına neden olma suçundan tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili olan yangın önceki gün kontrol altına alınmıştı.
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