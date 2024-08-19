Orman yangınlarında son durum: Manisa, Uşak ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Perşembeden bu yana 247 yangın çıktı. Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan'daki yangının büyük oranda, İzmir Menderes'teki yangının da kısmen kontrol altında olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların ise kontrol altına alındığını belirtti.

Orman yangınlarında son durum: Manisa, Uşak ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı - 1

Türkiye'nin yüreğini dağlayan orman yangınlarında ikinci haftaya girildi. Perşembe gününden bu yana 247 yangın çıktı. Orman yangınlarıyla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı.

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Orman yangınlarında son durum: Manisa, Uşak ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı - 2

Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Orman yangınlarında son durum: Manisa, Uşak ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı - 3

MUĞLA ULA VE YATAĞAN'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı, Aydın Bozdoğan'daki yangının büyük oranda, İzmir Menderes'teki yangının da kısmen kontrol altında olduğunu açıkladı. Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların ise kontrol altına alındığını belirterek "Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarında son durum: Manisa, Uşak ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı - 4

AFAD BAŞKANI MEMİŞ: 3 İLDE 142 YAPI ETKİLENDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarında ilk tespitlere göre İzmir, Manisa ve Aydın'da toplam 142 yapının etkilendiğini söyledi. İzmir Karşıyaka Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Memiş, 15 Ağustos'tan itibaren yoğun olarak İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Karabük ve Bolu'da etkili olan büyük ölçekli orman yangınlarının yaşandığını ifade etti.

Orman yangınlarında son durum: Manisa, Uşak ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı - 5

Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Memiş, en büyük tesellinin yangınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmamış olduğunu dile getirdi.

Orman yangınlarında son durum: Manisa, Uşak ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı - 6

Yangından etkilenen illerde valilerin başkanlığında yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edilmiştir.

Orman yangınlarında son durum: Manisa, Uşak ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı - 7

Yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar ve zarar tespit çalışmaları an itibariyle devam etmektedir. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir.

Orman yangınlarında son durum: Manisa, Uşak ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı - 8

Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 32'si ise az hasarlıdır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle İzmir'de konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Orman yangınlarında son durum: Manisa, Uşak ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı - 9

Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük illerimizde meydana gelen yangınlarda an itibariyle yapısal hasar ve zarar tespiti bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen süreçte yine değişik bir şekilde bilgi olursa sizlerle paylaşacağız."

AFAD Başkanı Memiş, yangınlardan etkilenen vatandaşların mağduriyetini gidermeye gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

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