Orman yangınlarında son durum: Manisa, Uşak ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Perşembeden bu yana 247 yangın çıktı. Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan'daki yangının büyük oranda, İzmir Menderes'teki yangının da kısmen kontrol altında olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların ise kontrol altına alındığını belirtti.
Türkiye'nin yüreğini dağlayan orman yangınlarında ikinci haftaya girildi. Perşembe gününden bu yana 247 yangın çıktı. Orman yangınlarıyla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı.