Orman yangınlarında son durum: Manisa ve Uşak'taki yangınlar kontrol altına alındı
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Perşembe'den bu yana 247 yangın çıktı. Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan’daki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirtirken İzmir Menderes ve Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki yangınların da kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.
Türkiye'nin yüreğini dağlayan orman yangınlarında ikinci haftaya girildi. Perşembe gününden bu yana 247 yangın çıktı. Orman yangınlarıyla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı.