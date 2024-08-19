Orman yangınlarında son durum: Manisa ve Uşak'taki yangınlar kontrol altına alındı

Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.