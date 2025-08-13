Orman yangınlarında son durum | Osmaniye'deki yangından acı haber: Bir şehit, dört yaralı
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Osmaniye'deki orman yangınından acı bir haber geldi. Hasanbeyli ilçesinde alevlere müdahaleye giden orman işçileri kaza yaptı. Kazada bir işçi şehit oldu, dört işçi yaralandı.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Antalya, Çanakkale, Edirne, Manisa, Hatay, Bolu ve İzmir'de orman yangınları çıktı.
Bu yangınlardan, İzmir/Buca, İzmir/Aliağa, Çanakkale/Dardanos, Çanakkale/Ayvacık, Edirne/Enez, Hatay/Yayladağı ve Manisa/Şehzadeler, Antalya/Kepez, İzmir/Dikili ve Buca yangınları tamamen kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ta Göksun ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, Osmaniye'deki yangından acı haber geldi.
İşte devam eden orman yangınlarında son durum...