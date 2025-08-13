Orman yangınlarında son durum | Osmaniye'deki yangından acı haber: Bir şehit, dört yaralı

BOĞAZ VE HAVALİMANI KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik bir süre tek taraflı olarak kapatıldı.

Çanakkale-Ezine karayolunun da bir bölümünde ulaşım durduruldu.

Yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Çanakkale Havalimanı pisti de, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele araçları hariç olmak üzere geçici olarak kapatıldı.

Havalimanı ve boğaz bir süre sonra ulaşıma açıldı.