Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı

15.00 - ORHANELİ-HARMANCIK YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınında alevler yeniden canlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor. Harmancık Belediyesi'nden yapılan anonslarda, yangının artarak devam ettiği, traktör ve su tankerleri olan vatandaşların bölgeye intikal etmeleri istendi.

Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık Karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor. Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor.