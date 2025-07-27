Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı
Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Bursa'daki yangınlarda rüzgar yeniden alevlenmelere neden oluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 ilde 5 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Orhaneli'deki yangında kalp krizi geçiren itfaiye personeli hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yangınlarla ilişkili 3 kişinin daha tutuklandığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise orman yangınlarıyla ilgili 21 kişinin tutuklandığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Bursa'da söndürülen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını açıkladı. İşte dakika dakika yangın felaketindeki son gelişmeler.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.