Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı

Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Bursa'daki yangınlarda rüzgar yeniden alevlenmelere neden oluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 ilde 5 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Orhaneli'deki yangında kalp krizi geçiren itfaiye personeli hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yangınlarla ilişkili 3 kişinin daha tutuklandığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise orman yangınlarıyla ilgili 21 kişinin tutuklandığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Bursa'da söndürülen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını açıkladı. İşte dakika dakika yangın felaketindeki son gelişmeler.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 1

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 2

BURSA

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanlarda, dün akşam üzeri çıkan yangınlara müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 3

18.50 - BAKAN YERLİKAYA: 22-27 TEMMUZ'DA YANGINLARLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarma tarafından, 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerden 3’ü tutuklanıren, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

-Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.

-Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

-Karabük-Ovacık Kışla Köyünde; 23 Temmuz’da başlayıp 26 Temmuz’da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

-Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesinde; 25 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının bir işletmede temizlik maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda yangın çıkan bölgede bulunduğu tespit edilen N.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 4

18.25 - BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. 

Bursa’da da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlantığını açıklayan Kurum, "İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük’te 59,  Sakarya’da 12, Bilecik’te 16, Uşak’ta 9, Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik." dedi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 5

16.25 - BAKAN YERLİKAYA: BİN 765 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'daki yangınlara bin 777 personel, 688 araç, 6 uçak ve 4 helikopterden oluşan toplam 10 hava aracıyla müdahale edildiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya "Yangın nedeniyle bin 765 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik." dedi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 6

15.00 - ORHANELİ-HARMANCIK YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınında alevler yeniden canlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor. Harmancık Belediyesi'nden yapılan anonslarda, yangının artarak devam ettiği, traktör ve su tankerleri olan vatandaşların bölgeye intikal etmeleri istendi.

Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık Karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor. Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 7

14.13 - BOZBEY: ÇOK BÜYÜK BİR FELAKET YAŞADIK

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Son yılların son zamanların en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Ciğerimiz yanıyor. Yanan sadece ormanlarımız değil içimizin de yandığını biliyoruz. Anbean takip ediyoruz. Gürsu Dışkaya bölgesinde alevlerin yer yer yükseldiğini görüyoruz, tam durma noktasına geldiği yerde tekrar başladı." diye konuştu.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 8

13.45 - GÜRSU'DA ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Bursa'nın Gürsu ilçesi Dışkaya mevkisinde alevler bir anda yeniden yükseldi. Bölgede bulunan NTV Muhabiri Tuana Çiftci canlı yayında şunları aktardı:

"Bir anda alevler yükseldi ve iki farklı noktada şu an alevlerin yükseldiğini görüyoruz. Maalesef bulunduğumuz noktada rüzgar da kendini hissettiriyor. Şu anda rüzgarın ani hız değişimi saatte 24 kilometre. Dakikalar içinde alevlerin yükseldiğine şahit olduk."

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 9

12.00 - BAKAN YUMAKLI: 4 İLİMİZDE 5 YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı; Mersin Silifke ve Antalya Serik'teki yangınların tamamen, Uşak Sivaslı'daki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Yumaklı, büyük ölçüde kontrol altına alınan Antalya Gazipaşa yangınında da tedbiren soğutma işlemlerinin sürdüğünü dile getirerek, yangınlar söndürüldükten sonra bile en ufak bir rüzgarda, aşırı bir sıcaklıktan dolayı tekrar alevlenmeler olabildiğini aktardı.

Bakan Yumaklı, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Yakuplar Mahallesi'nde dün çıkan yangına değinerek, "Arkadaşlarımız çok yoğun bir müdahale yaptılar. Yangının önünü kesmek için gerçekten inanılmaz bir gayret gösterdiler. Hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Yani 4 ilimizdeki 5 yangında şu an için herhangi bir problem kalmadı çok şükür." diye konuştu.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 10

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangının etkili olduğu alan üzerinde 1,5 saatlik koordinasyon yaptıklarını belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bursa Kestel'deki yangın devam ediyor ancak bunun durumunun iyiye gittiğini söyleyebilirim. Tütmeler görülebilir, birkaç farklı noktaya arkadaşlarımız odaklanmış durumda. İnşallah olağanüstü bir hava şartı olmazsa, yani ters rüzgar olmazsa arkadaşlarımız burada akşamüstüne doğru bize daha güzel haberler verebilecek ama an itibariyle iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Kahramanmaraş Onikişubat; burası da taşlık, kayalık, ulaşılması zor bir yer maalesef. Burada da arkadaşlarımız, gece boyu devam etti, bugün de devam edecekler."

Kestel'deki yangının dün saat 17.40'ta başladığını anımsatan Yumaklı, "Hava kararıncaya kadar hem hava hem kara araçlarımız müdahale ettiler. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar hava müdahaleleri başladı. Rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 kilometreyi bulması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 11

Karabük Safranbolu'daki yangında gece boyu müdahalenin devam ettiği bilgisini veren Yumaklı, şunları söyledi:

"Maalesef sis ve duman bulutu, tamamıyla yangın alanını kapladığı için belli bir saate kadar hava müdahalesi yapamıyoruz. Arkadaşlarımız havanın açtığı ya da lokal olarak pilotların yaklaşabildiği yerlere hava araçları sevk etmiş durumda. Aşağıda da arkadaşlarımız karadan müdahaleye devam ediyorlar. Gün içerisinde orada da 3 uçak, 16 helikopterle, 389 arazöz ve diğer araçlar, 1386 personelle müdahaleye devam edeceğiz. Bursa Kestel'deki müdahale araçlarıyla Karabük Safranbolu'daki müdahale araçları birbirinden farklı. Her aracı her coğrafi koşulda kullanamazsınız. Hangi coğrafi koşullar, hangi hava ve kara araçları için uygunsa oraya onları sevk edersiniz."

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 12

Yumaklı, Karabük Safranbolu'da 57 mahallede 928 ev ve 1839 vatandaşın AFAD tarafından güvenli alana alındığını vurguladı. Kahramanmaraş Onikişubat'ta dün ormanlık alanda başlayan yangının taşlık ve kayalık alana sirayet ettiğini anlatan Yumaklı, "Gece boyu buranın enerjisi düşürüldü ama biz tedbiri elden bırakmayıp sanki yeni başlamış gibi teyakkuz halinde buraya müdahaleye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde 36'sı ormanlık alanda 48'i de orman dışı alanda olmak üzere 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz, 2-3 gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu, sadece biz değil, bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini bir kez daha ifade edelim."

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 13

10.45 - BULGARİSTAN'DAKİ ORMAN YANGINININ DUMANI EDİRNE'YE ULAŞTI

Bulgaristan'da Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yakın bölgedeki orman yangını nedeniyle oluşan duman ve is, 50 kilometre uzaklıktaki Edirne'ye ulaştı. Sabah evlerinden çıkan Edirneliler, kışı aratmayan duman ve kokuyla karşılaştı. Duman nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 14

BULGARİSTAN'DAKİ ORMAN YANGINI TÜRKİYE SINIRINA DAYANDI

Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı yakınlarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Türkiye sınırına kadar ulaştı. Alevlerin Bulgaristan-Türkiye sınırındaki tel örgülere kadar yaklaştığı bildirildi. Yangına Bulgaristan tarafında yoğun müdahale sürerken, alevlerin Türkiye'ye sıçramaması için Edirne, Lalapaşa itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alarma geçti. Özellikle Uzunbayır mevkisi ve sınır hattı boyunca ekiplerin teyakkuz halinde bekletildiği belirtildi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 15

10.30 - KARABÜK YANGINININ DUMANI BOLU SEMALARINDA

Karabük'te beş gündür devam eden orman yangınları sonucu oluşan duman bulutu, komşu kent Bolu'ya ulaştı. Gerede'de araçların üzeri külle kaplanırken, kent genelinde duman kokusu oluştu.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 16

10.05 - KALP KRİZİ GEÇİREN İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orhaneli'de ayağı kırılan bir itfaiye personelinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Uraloğlu şöyle konuştu:

"Ayağını kıran bir personelimiz, hani serde yangına müdahale etmek var ya; arkadaşlarına ısrarla 'Ben de sizinle geleyim.' demiş, anladığımız kadarıyla ayağı alçılı. Yangın mahalline yaklaştıklarında kalp krizi geçiriyor, yangından mütevellit bir etkilenme değil. Hastaneye kaldırılıyor ama maalesef kaybediyoruz. Allah rahmet eylesin, hassas bir kardeşimiz sağ olsun o haliyle görmek istemiş, psikolojik destek vermek istemiş. Ailesine ve tüm teşkilatımıza sabır diliyoruz."

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 17

Ramazan Şaşkın

Yaşamını yitiren itfaiye eri Ramazan Şaşkın'ın (38) bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 18

480 HANE, BİN 765 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle 480 ev ile bin 765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi. Gece boyunca bin 777 personel ve 688 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı. Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağının da havadan müdahalesi devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, yangınla ilgili son bilgileri paylaştı. Bozbey, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, ancak ekiplerin tüm imkanlarıyla sahada teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 19

3 MAHALLE BOŞALTILDI

Alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltıldı. İğdir Mahallesi’ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanlar ile mahallelerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar ve Gürsu’daki mesire alanında bulunan farklı türdeki tavus kuşları ile muhabbet kuşları, kanaryalar, keklikler, papağanlar, bıldırcınlar ve sülünler de HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından yangın bölgesinden tahliye edildi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 20

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, 26 Haziran'dan bu yana 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınların meydana geldiğini belirterek, "33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 21

09.25 - "GÜNEŞİN RENGİ BİLE DEĞİŞTİ"

Karabük'teki yangında 90 saat geride kaldı. Mücadele anbean devam ediyor.

Yangın bölgesinde bulunan NTV Muhabiri Erce Tiren, son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Dün akşamki yayında, havanın kararması nedeniyle hava araçlarının müdahalesinin gerçekleşemediğini söylemiştik. An itibariyle yine gerçekleşemiyor. Bunun nedeni, dumanın sis bulutu gibi çökmesi. Görüş azaldığı için helikopter ve uçaklar bulunduğumuz noktaya havadan müdahale gerçekleştiremiyor. Burası Karabük'ün Cumayanı köyü. Bulunduğumuz yerde gökyüzü görünmüyor. 

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Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 22

Bulunduğumuz noktadaki yoğun duman nedeniyle gökyüzü mavi değil, hatta güneşin rengi bile değişti. Dün akşam saatlerinde bölge halkıyla konuştuğumuzda, Cumayanı köyünde 90 hanenin olduğunu söylediler, köy tahliye edilmiş durumda. Bakan Tunç, 18 köyde 50 mahallenin tahliye edildiğini ifade etti. Bini aşkın vatandaş alev tehdidi nedeniyle evlerini boşaltmış durumdalar. 89 saat boyunca alevlerden 40 evin zarar gördüğü ifade ediliyor."

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 23

Bursa Gürsu'da yangın bölgesinde bulunan NTV Muhabiri Melike Şahin, son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gün aydınlanınca Bursa'da havadan müdahale başladı. Biz şu an Gürsu İpekyol Mahallesi'ndeyiz. Vadi olması nedeniyle karadan ulaşabilmek pek mümkün değil. Zaman zaman alevler çoğalıyor ya da etkisini yitiriyor. Bir noktada alevler sönümlenirken, bir diğer yerde alevler kendisini göstermeye başladı. Uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına katılıyor.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 24

Yangın dün akşam saat 17.40'ta başladı. Biz Gürsu'ya doğru gelirken bir yamacın tamamının, adeta ateş böceği yanıp söner gibi görüntülerini gördük. O kadar nokta nokta şeklinde alevler vardı ki ayırt etmek güçtü. O denli farklı noktalardan alevlerin çıktığını gözlemledik. O yüzden tüm yangınları söndürmek çok kolay değil. Ama şimdi havadan müdahalelerle, söndürme çalışmaları daha etkin yürütülecektir."

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 25

07.46 - BAKAN URALOĞLU: YANGININ ENERJİSİ AZALDI

Bakan Uraloğlu, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bursa'daki yangının enerjisinin düştüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Yangın Harekat Merkezimizde, bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürümüz Erdal Şahan’dan son bilgileri aldık. Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız."

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 26

ALEV SAVAŞÇILARI YORGUN DÜŞTÜ

Bursa'da yangını söndürmek için saatlerce aralıksız çalışan itfaiye ekipleri, halı sahada yatarak dinlenmeye çalıştı. Sabaha kadar canla başla görev yapan itfaiye personeli, alevleri kontrol altına almak için mücadele etti.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 27

Bir an bile dinlenmeden fedakarca çalışan ekipler, yorgun düştü. Çok sayıda personel, bir halı sahada 2 saat uyku molası verdi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 28

Kıyafetleriyle yere uzanan itfaiye erleri, daha sonra soğutma çalışmasına gitmek için sahadan ayrıldı.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 29

Kestel'den çok çarpıcı görüntüler geldi. Gece boyu alevler metrelerce yükseldi, yangına müdahale eden ekipler ve vatandaşlar kaçarak kurtulmaya çalıştı.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 30

Gürsu'daki yangın, Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 31

Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölge halkı da ekiplere destek verdi. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle alevler, yangına müdahale edenlere doğru yöneldi. Vatandaşlar kaçarak kurtuldu.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 32

ORHANELİ YANGINI KONTROL ALTINDA 

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangını ise 10 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının enerjisinin düşürüldüğü ve tehlike boyutunun bulunmadığı açıklandı.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 33

ÇEVRE YOLU TRAFİĞE AÇILDI

Öte yandan Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 34

ULUDAĞ'DAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ  

Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Uludağ’daki Bakacak Seyir Terası'ndan böyle görüntülendi.
Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 35

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Bursa İpekyolu Mahallesi yakınlarında da alevler etkili oluyor. Gece saatlerinde de mahalle sakinleri de müdahale çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek verdi. Öte yandan motokuryeler de yangın bölgesine gece boyunca içecek ve yiyecek götürdü.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 36

Bursa'da git gide büyüyen alevler TOKİ bölgesine hızla ilerledi.  Rüzgarın etkisini artırmasıyla ekiplerin zor anlar yaşadığı bölgeden zaman zaman patlama sesleri geldi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 37

ÇİFT KOLDAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hem Kestel Ağlaşan hem de Gürsu Dışkaya mahallelerinden çift koldan söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 38

FELAKETİN BOYUTLARI ORTAYA ÇIKTI

Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 39

Günün ağarmasının ardından alevlerin küle çevirdiği alanlar da havadan görüntülendi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 40

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale beşinci gününde.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 41

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda 23 Temmuz Çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına bin 386 personel, 389 araç, 3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracıyla müdahale edildiğini bildirdi.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 42

BİN 839 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

19 köy ve 928 hane can güvenliği nedeniyle tedbiren tahliye edildi. Bakan Yerlikaya, bin 839 vatandaşın da güvenli yerlere tahliye edildiğini ifade etti.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 43

Trafik güvenliği için kapatılan Karabük-Ankara Karayolu da kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 44

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 17 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 342 personelle müdahale ediliyor. Yangına müdahale çalışmalarına Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Gaziantep, Konya ve çevre illerden arazözler ile iş makineleri de destek veriyor.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 45

18 EV BOŞALTILDI, 3 EV YANDI

Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaklaşık 400-450 hektar ormanlık alanda etkili olan yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Yangın riski altındaki 18 evin boşaltıldığını, 3 evin yandığını kaydeden Ünlüer, şunları söyledi:

"Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok çok şükür. Vatandaşlarımızın can emniyeti için onları sağlam bölgelere alıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa bir sürede de yangını kontrol almak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 46

UŞAK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Uşak'ın Sivaslı ilçesi Ketenlik köyü yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında başlayan yangın ikinci gününde kontrol altına alındı. Yangına müdahale gece boyunca devam etti, havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 47

769 KİŞİ VE 318 EV TAHLİYE EDİLDİ

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ile AFAD'ın yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 614 personel, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve hava araçları katıldı.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 48

Yangında, Ketenlik ile Erici köylerinde 5 ev, 4 ahır yandı, 769 kişi ve 318 ev tahliye edildi. Bu köylerde 25 hayvan kurtarılırken, 17 hayvan ise telef oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman yangınlarında son durum: Yangınlarla ilgili 3 kişi daha tutuklandı - 49
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