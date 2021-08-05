Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler?

ntv.com.tr 05.08.2021 - 11:05
Türkiye'deki orman yangınları 9'uncu gününe girdi. 187 orman yangınından 172'si kontrol altına alınırken, 15'i devam ediyor. Hatay'da 1, Antalya'da 2, Isparta'da 2, Muğla'da 7, Aydın'da 1 ve Denizli'deki 2 yangın sürüyor.
Yangınlara önceden tedbir almak ise onları söndürmek kadar büyük önem taşıyor.
Peki orman yangınlarını önlemek için bireysel olarak hangi önlemleri alabilirsiniz?
Gözetimsiz veya kontrol dışı bir yangın görürseniz derhal telefonunuzdan “110”u tuşlayarak "Yangın İhbar Hattı" ile iletişime geçin.
Mangal yaptıktan ya da kamp yaptıktan sonra yaktığınız ateşi tamamen söndürdüğünüzden emin olmadan alandan ayrılmayın. Külleri soğuyana kadar karıştırın.
Fenerleri, sobaları ve diğer ısıtıcıları kullanırken ve yakıt doldururken daima dikkatli olun. Yakıt doldurmadan önce aydınlatma ve ısıtma cihazlarının soğuk olduğundan emin olun. Yanıcı sıvıları dökmekten kaçının ve yakıtı cihazlardan uzak tutun.
Sigara izmaritlerini, kibritleri ve diğer tütün ürünlerini hareket halindeki araçlardan veya park alanlarındaki herhangi bir yere atmayın. İzmaritleri sadece belirlenen yerlere attığınızdan emin olun.
Evsel atıkları ayakarken yerel yönetmeliklere uyun. Rüzgarlı koşullarda arka bahçede ateş yakmaktan kaçının ve alevleri kontrol altında tutmak için yakınlarda bir kürek, su ve yangın tüpü bulundurun.
Eğer, yetkililer tahliye olmanızı istiyorsa, bunu derhal gerekleştirin. Tahliye rotanızı önceden öğrenin ve bir tahliye kontrol listesi hazırlayın. Acil durum çantanız önceden hazırlanmış olmalı.
Uçan kıvılcım ve küllerden kaynaklanan zararı azaltmak için koruyucu giysi ve ayakkabı giyin.
Eğer vaktiniz varsa, ayrılmadan önce evinizi yangını yavaşlatacak şekilde hazırlayın. Yakacak odun, bahçe atıkları, barbekü ızgaraları ve yakıt kutuları gibi yanıcı maddeleri bahçenizden çıkarın. Cereyanı önlemek için tüm pencereleri, havalandırma deliklerini ve kapıları kapatın. Doğal gaz, propan veya akaryakıt kaynaklarını kapatın.
Yangını yavaşlatmak için geniş alanları (havuzlar, jakuziler, çöp kutuları veya küvetler) suyla doldurun.
Alevlerden kaçmaya çalışmayın. Bunun yerine, çömelmek için gölet veya nehir gibi bir su kütlesi arayın.
Yakınlarda su yoksa, az bitki örtüsü olan, çökük, temiz bir alan bulun, yere yakın uzanın ve vücudunuzu ıslak giysiler, battaniye veya toprakla örtün. Yangın geçene kadar alçakta kalın.