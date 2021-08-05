Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler?

Türkiye son 9 gündür ülkenin batısında ve güneyinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yaşanan durum, yangınlara önceden hazırlı olmanın ve tedbir alamının önemini ortaya koyuyor. Küresel ısınma, kuvvetli rüzgarlar ve kuru hava gibi faktör etkili olsa da birçok doğal afetten farklı olarak, çoğu orman yangınına insanlar neden oluyor. Meteorologlar henüz orman yangının ne zaman meydana geleceğini tahmin edemiyorlar, bu nedenle yangına eğilimli bölgelerdeki insanlar önceden plan yapmalı ve bir uyarı geldiğinde en hızlı şekilde tahliye edilmek için hazırlıklı olmalı.

İşte uzmanlardan, orman yangınlarınnı nasıl önleyeceğine ve bir yangının ortasında kalırsanız kendiniz ve sevdiklerinizi korumak için neler yapmanız gerektiğine dair ipuçları…

ntv.com.tr 05.08.2021 - 11:05

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 1

6 İLDE 15 ORMAN YANGINIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye'deki orman yangınları 9'uncu gününe girdi. 187 orman yangınından 172'si kontrol altına alınırken, 15'i devam ediyor. Hatay'da 1, Antalya'da 2, Isparta'da 2, Muğla'da 7, Aydın'da 1 ve Denizli'deki 2 yangın sürüyor.

Yangınlara önceden tedbir almak ise onları söndürmek kadar büyük önem taşıyor. 

Peki orman yangınlarını önlemek için bireysel olarak hangi önlemleri alabilirsiniz?

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 2

ORMAN YANGINLARI NASIL ÖNLENEBİLİR?

Gözetimsiz veya kontrol dışı bir yangın görürseniz derhal telefonunuzdan “110”u tuşlayarak "Yangın İhbar Hattı" ile iletişime geçin. 

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 3

MANGAL VE KAMP ATEŞLERİNİ TAMAMEN SÖNDÜRDÜĞÜNÜNZDEN EMİN OLUN

Mangal yaptıktan ya da kamp yaptıktan sonra yaktığınız ateşi  tamamen söndürdüğünüzden emin olmadan alandan ayrılmayın. Külleri soğuyana kadar karıştırın.

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 4

Fenerleri, sobaları ve diğer ısıtıcıları kullanırken ve yakıt doldururken daima dikkatli olun. Yakıt doldurmadan önce aydınlatma ve ısıtma cihazlarının soğuk olduğundan emin olun. Yanıcı sıvıları dökmekten kaçının ve yakıtı cihazlardan uzak tutun.

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 5

SİGARA İZMARİTLERİNİ BELİRLENEN YERLER DIŞINA ATMAYIN

Sigara izmaritlerini, kibritleri ve diğer tütün ürünlerini hareket halindeki araçlardan veya park alanlarındaki herhangi bir yere atmayın. İzmaritleri sadece belirlenen yerlere attığınızdan emin olun. 

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 6

BAHÇENİZDE ATEŞ YAKARKEN KONTROLLÜ OLUN

Evsel atıkları ayakarken yerel yönetmeliklere uyun. Rüzgarlı koşullarda arka bahçede ateş yakmaktan kaçının ve alevleri kontrol altında tutmak için yakınlarda bir kürek, su ve yangın tüpü bulundurun. 

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 7

GÜVENLİ TAHLİYE İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Eğer, yetkililer tahliye olmanızı istiyorsa, bunu derhal gerekleştirin. Tahliye rotanızı önceden öğrenin ve bir tahliye kontrol listesi hazırlayın. Acil durum çantanız önceden hazırlanmış olmalı.

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 8

KORUYUCU GİYSİ VE AYAKKABI GİYİN

Uçan kıvılcım ve küllerden kaynaklanan zararı azaltmak için koruyucu giysi ve ayakkabı giyin. 

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 9

EVİNİZİ YANGINI YAVAŞLATACAK ŞEKİLDE HAZIRLAYIN

Eğer vaktiniz varsa, ayrılmadan önce evinizi yangını yavaşlatacak şekilde hazırlayın. Yakacak odun, bahçe atıkları, barbekü ızgaraları ve yakıt kutuları gibi yanıcı maddeleri bahçenizden çıkarın. Cereyanı önlemek için tüm pencereleri, havalandırma deliklerini ve kapıları kapatın. Doğal gaz, propan veya akaryakıt kaynaklarını kapatın.

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 10

Yangını yavaşlatmak için geniş alanları (havuzlar, jakuziler, çöp kutuları veya küvetler) suyla doldurun.

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 11

EĞER ALEVLERİN ORTASINDA KALIRSANIZ

Alevlerden kaçmaya çalışmayın. Bunun yerine, çömelmek için gölet veya nehir gibi bir su kütlesi arayın. 

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 12

Yakınlarda su yoksa, az bitki örtüsü olan, çökük, temiz bir alan bulun, yere yakın uzanın ve vücudunuzu ıslak giysiler, battaniye veya toprakla örtün. Yangın geçene kadar alçakta kalın.

Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 13
Duman solumasını azaltmak için mümkünse bir maske veya nemli bir bezle yere en yakın havayı soluyarak akciğerlerinizi koruyun.
Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 14
Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler? - 15

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