Orman yangınlarını önlemek ve yangın anında kendinizi ve sevdiklerinizi kurtarmak için yapmanız gerekenler neler?

EVİNİZİ YANGINI YAVAŞLATACAK ŞEKİLDE HAZIRLAYIN

Eğer vaktiniz varsa, ayrılmadan önce evinizi yangını yavaşlatacak şekilde hazırlayın. Yakacak odun, bahçe atıkları, barbekü ızgaraları ve yakıt kutuları gibi yanıcı maddeleri bahçenizden çıkarın. Cereyanı önlemek için tüm pencereleri, havalandırma deliklerini ve kapıları kapatın. Doğal gaz, propan veya akaryakıt kaynaklarını kapatın.